La historia tras la emotiva celebración del héroe de Deportes Iquique: “Quería cumplir el sueño”

Deportes Iquique logró un importante triunfo en la Primera B. El elenco de la mano de José Cantillana superó por 2-1 a Santiago Wanderers y logró cortar una racha de ocho fechas sin saber de victorias.

Hazaña que estuvo marcada por la aparición del juvenil Dylan Arias. El joven delantero ingresó en el minuto 81 con el objetivo de sumar los tres puntos. Lo que consiguió en el último suspiro del partido.

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Álvaro Ramos combinó con Felipe Espinoza y el lateral sacó un centro al corazón del área caturra. Lo que aprovechó el delantero de 19 años y con certero remate batió a Raúl Olivares en el arco de Santiago Wanderers.

Anotación que marcó el triunfo para los locales y que les permite salir del fondo de la tabla de posiciones. “Nuestro jugador nacido desde la Escuela de Fútbol Pedro Cejas Alcayaga marcó su primer gol como profesional y le dio el triunfo al equipo en los minutos finales”, recalcó la cuenta oficial de Deportes Iquique.

La desconocida historia de Dylan Arias, la nueva figura de Iquique

Pero el festejo además contó con una dedicatoria más que especial. “Una noche especial que tuvo una dedicatoria al cielo para su abuelo. Un gol que vale más que tres puntos”, recalcó Iquique por la anotación de su delantero Dylan Arias.

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“Había fallecido su abuelo en la semana. Lo apoyamos como plantel. Él tiene capacidades de sobra”, complementó José Cantillana post partido sobre la aparición de la nueva joya celeste.

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“Quería cumplirle el sueño a mi abuelo y lo pude hacer”, agregó Arias emocionado por su primer gol en el profesionalismo. “Me quedó esa pelota ahí y me salió el gol. Por suerte le pudimos dar una alegría a los hinchas que siempre están con nosotros”, cerró el joven delantero que ahora sueña con afianzarse en el equipo titular.

En resumen:

Deportes Iquique venció a Santiago Wanderers y cortó racha de ocho fechas sin ganar.

El gol del triunfo lo marcó el juvenil Dylan Arias en los descuentos.

La celebración del joven jugador estuvo marcada por su dedicatoria a su abuelo fallecido en los ultimos días.

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