Fue figura en la U, se marchó a Colombia y ahora lo critican por polémicos dichos: “Innecesario”

Rodrigo Contreras enfrenta el momento más complicado en Millonarios de Colombia. El delantero trasandino que estuvo en la U durante 2025, no ha podido repetir su faceta goleadora. Lo que se reflejó ante Sao Paulo y que dejó a su nuevo club complicado para seguir avanzando en Copa Sudamericana.

Pero lo peor vino tras el pitazo final. Esto debido a que el nacido en Tucumán reveló que piensa en terminar su vínculo antes de lo pactado.

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“La pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio”, acusó.

El ex delantero de Universidad de Chile y que fue uno de los preferidos por Gustavo Alvarez, no ha podido retomar su mejor nivel en Millonarios. Incluso se desmayó en el partido ante Boston River. Por lo que estuvo varios días bajo reposo absoluto.

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Critican a Rodrigo Contreras por no cumplir su contrato

El tema es que sus dichos de inmediato generaron revuelo en Colombia. A tal punto que se molestaron con la postura de Rodrigo Contreras de no respetar su vínculo con millonarios.

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“Fue innecesaria su declaración. No tiene que salir a sembrar dudas”, lamentaron en El Pulso Del Fútbol sobre la opción de abandonar al cuadro colombiano.

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Tras ello, justificaron que Contreras “está viviendo un momento difícil”. En especial por la distancia que tiene con su familia. Es que a diferencia de lo que pudo hacer con la U, sus cercanos se quedaron en Argentina.

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Pero ante una posible salida, fueron enfáticos al reclamar que para sacarlo de Millonarios tendrán que pagar. “Tiene contrato hasta fin de año y lo va a cumplir”, sentenciaron.