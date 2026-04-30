Una compleja situación es la que vive Rodrigo Contreras en Millonarios, donde pasó del cariño por sus goles y buenos rendimientos, a ser duramente criticado en Colombia.

Una historia similar a la que sucedió en Universidad de Chile, donde sorprendió las primeras fechas con una gran cantidad de goles, pero que luego se fue apagando hasta terminar fuera del club al final de la temporada.

Una situación que ya miran en el país cafetero, quienes ya tienen antecedentes de los problemas que empieza a manifestar el jugador, con situaciones personales y familiares por delantero que lo sacan de la cancha.

Rodrigo Contreras lo pasa mal en Millonarios

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El Tucu Contreras partió como goleador y ahora es criticado en Millonarios

Universidad de Chile quería comprar el pase de Rodrigo Contreras en su momento, teniendo en cuenta la gran cantidad de goles la primera parte de 2025 que sedujo a los dirigentes de Azul Azul.

Pero tal como en Colombia, de un día para otro, el delantero cambió el chip, con problemas fuera de la cancha que fueron opacando el rendimiento, en una historia que se repite en Millonarios.

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“Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día. Tuve convulsiones, pérdida de conocimiento. Quería jugar igual, pero no dimensionaba las cosas. Estuve internado varios días y después una semana en reposo”, explicó.

“Fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer”, detalló.

Misma situación que afectó el rendimiento cuando estaba en la U, lo que llama la atención de la prensa colombiana que sigue de cerca el caso del Tucu, que tras un arranque goleador se quedó sin bencina.

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