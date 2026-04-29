Rodrigo Contreras dejó Universidad de Chile e inició una nueva aventura en Millonarios. Si bien ha respondido, podría salir de este equipo por problemas personales.

El atacante argentino partió del Romántico Viajero luego de alternar buenas y malas, pero donde se ganó el respeto de los hinchas con anotaciones importantes. Este 2026 se fue a Colombia y pese a rendir de buena manera, estaría pensando en irse.

El drama de Rodrigo Contreras

A su llegada a Millonarios, rápidamente Rodrigo Contreras comenzó a celebrar y a visitar frecuentemente las redes. Incluso, convirtió ante Atlético Nacional desde atrás de mitad de cancha y probablemente esté en la pelea por ser uno de los mejores goles del año.

En la cancha parecía que estaba todo bien para Contreras, sin embargo, un hecho cambió todo. El pasado 15 de abril, el delantero de 30 años sufrió un golpe de cabeza en el partido con Boston River. Ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana hizo su regreso a la cancha y contó los problemas de esta situación.

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“Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día. Tuve convulsiones, pérdida de conocimiento. Quería jugar igual, pero no dimensionaba las cosas. Estuve internado varios días y después una semana en reposo“, explicó Contreras tras el duelo con el Tricolor Paulista. Por esta situación, el Tucu puso en duda su continuidad en los Embajadores.

“Fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer”, detalló el delantero argentino.

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Contreras anotó 10 goles en U. de Chile en el 2025. Imagen: Photosport

Rodrigo Contreras suma 18 partidos en Millonarios, con 8 goles. Pese a los buenos números, la lejanía de sus seres querido a raíz del último incidente lo estaría haciendo pensar en dejar el club. Universidad de Chile necesita delantero en junio por la lesión de Octavio Rivero. En una de esas.

“No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia, así que veremos qué pasa. Cada vez se me hace más difícil en lo personal estar lejos de ellos“, cerró Rodrigo Contreras.

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