Universidad de Chile vive una semana de alegría. Esto, tras el triunfo en el Clásico Universitario frente a la Católica. El cuadro azul volvió a la victoria tras dos fechas de turbulencia y Fernando Gago se llevó los aplausos.

Es que no hubo problemas para el técnico azul en poner el bus atrás en los momentos precisos. El resultado se cerró con inteligencia y, de esta forma, la U puede celebrar un nuevo triunfo ante un archirrival.

Partido aparte para Juan Martín Lucero. El Gato llegó para hacer goles a la U, pero no aparecían las alegrías. Esto, sumado a su paso pretérito por Colo Colo, hacían, o hacen, de él, una figura resistida por la hinchada. ¿Comienza a pasar esto con el gol del triunfo en el Clásico Universitario ante la Universidad Católica?

ver también El jugador que le saca ronchas al cuerpo técnico de la Universidad de Chile: “No está a punto físicamente”

Gol de Lucero: “Pasó mucho tiempo antes de convertir”

Para saber si la redención de Juan Martín Lucero ya sucedió, fuimos a preguntarle a un ex Universidad de Chile sobre el sujeto. RedGol se comunicó con Marcos González, el Lobo del Aire, quien fue enfático en catalogar al Gato.

“La verdad es que no tiene mucho que lavar su imagen. Sólo tiene que hacer los goles que la gente esperaba que él hiciera“, empezó diciendo Marcos González, quien ratificó luego sus palabras.

“Más que lavar su imagen es comenzar a realizar las cosas por las que él vive, como Lucero mismo dijo. Venía con mucha presión por lo que se esperaba de él. Lamentablemente, pasó mucho tiempo antes de convertir. Esperemos que este gol sea el primero de muchos, por el bien de la U”, agregó el Lobo del Aire.

Publicidad

Publicidad

“Esto le saca la presión. Él mismo mostró que sentía esa presión, cuando salió llorando por la lesión que tuvo. No es normal que un jugador salga llorando, pero él venía con esta presión inmensa de que no estaba convirtiendo, que no estaba jugando bien, de que en Brasil prácticamente no había marcado. Con la lesión terminó de explotar en el Nacional. Que haya hecho un gol le ayuda a sacarse ese sentimiento y esa frustración que tenían él y la hinchada”, cerró el ex jugador de la Universidad de Chile.

Juan Martín Lucero marcó el único tanto del triunfo de la U en el Clásico Universitario | Photosport

En resumen…

Juan Martín Lucero anotó el gol del triunfo para Universidad de Chile ante Universidad Católica.

Publicidad

Publicidad

El técnico Fernando Gago lideró la victoria azul tras dos fechas sin conseguir triunfos.

Marcos González, exjugador de la U, analizó la presión goleadora de Juan Martín Lucero.