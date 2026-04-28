Juan Martín Lucero fue el héroe de U. de Chile en el clásico universitario. A los 16′, el delantero puso fin a su larga sequía goleadora y encontró el tanto que le dio el triunfo a los azules contra U. Católica.

“Como delantero necesitaba mucho el gol, vivo de esto. El fútbol es así, son momentos, rachas que no tienen mucha explicación”, fueron las palabras de emoción del Gato después del triunfo.

Los hinchas celebraron con todo el despertar del atacante. En ESPN, Rafael Olarra no se quiso restar y tuvo grandes elogios para el jugador, a quien ha destacado como mejor ariete que Fernando Zampedri.

“A mí este partido no me cambia nada de lo que yo he dicho en el tiempo. A mí me parece que Lucero es una de las buenas contrataciones que se hicieron en el fútbol chileno”, dijo de entrada.”

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Rafael Olarra se entusiasma con el despertar de Juan Martín Lucero: “Si llega a ser lo que fue en Colo Colo…”

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“Y yo lo veo desde el punto de vista de que su mejor momento fue cuando lo vimos en Colo Colo. Si llega a ser una parte de lo que fue en Colo Colo, a la U le va a ayudar muchísimo. Muchísimo”, declaró Rafael Olarra.

Eso sí, reconoció que no sabía que le iba a costar tanto llegar hasta este momento. “No sabía que podía estar lesionado, que le iba a costar un poco más. Él habló, incluso cuando termina el partido, habla de que no hizo bien la pretemporada, de que en Fortaleza no jugó mucho”, dijo.