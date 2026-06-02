El goleador del Cacique dio el gran motivo que tuvo el "5" para ejecutar el tiro penal ante Deportes La Serena. "Si ganas, todo sirve", dijo Correa. Y Esteban Paredes dio a entender la molestia del argentino con eso.

A pesar de que todos en Colo Colo imaginaron que sería Javier Correa el ejecutante del penal ante Deportes La Serena, el ejecutante sorpresivo fue Víctor Felipe Méndez. Para la fortuna del “5” de los albos, su mordido remate contó con mucha fortuna.

Se desvió en el golero argentino Federico Lanzillota, quien al igual que su colega Gabriel Maureira tuvo una tarde desastrosa en La Portada. El efecto que agarró el balón lo hizo llegar en dirección a las redes del arco. Y provocó el festejo del Cacique por el 1-0.

Pues bien, Correa visitó el programa Tipsters donde le preguntaron a qué se debió que el valdiviano formado en las divisiones menores de la Unión Española asumiera su responsabilidad. “Felipe tenía el cumpleaños de la mamá me parece”, manifestó el “9” de los albos.

Felipe Méndez y su celebración tras anotarle a los Papayeros. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Tenía razón, pues Méndez se acercó a la cámara para desearle felicidades a su progenitora. “Había una mención especial que hacer. Si ganas, todo sirve”, agregó Javier Correa, quien llegó afilado al duelo con los granates tras el doblete que anotó para vencer a Universidad Católica en el hermoso Claro Arena. Y apareció Esteban Paredes para hacer su comentario al respecto.

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Paredes da a entender que Correa se enojó con Méndez por el penal de Colo Colo

Javier Correa quería ejectura el penal a favor de Colo Colo, pero prefirió dejarlo en el pie derecho de Víctor Felipe Méndez. El argumento para cederle el tiro al exjugador del CSKA Moscú de Rusia no convenció en lo absoluto a Paredes. De ninguna manera.

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Méndez celebra junto a Lautaro Pastrán, otro que anotó en La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“En mi posición, estar ahí puerta a puerta de alcanzar al goleador Zampedri, con todo respeto no le doy el penal ni por el cumpleaños de la mamá. Pero es en función del equipo, está bien”, manifestó Paredes, un icónico goleador que tuvieron los albos.

De hecho, fue con la camiseta colocolina que el sempiterno ariete se erigió en el máximo goleador de la primera división chilena. El Toro Zampedri suma 12 conquistas en la Liga de Primera, mientras que Javier Correa tiene ocho dianas. La misma cantidad de Daniel Castro. Ambos escoltan al ídolo de la Católica.

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