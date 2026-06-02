El velocísimo atacante de los Cruzados ha tenido un nivel fulgurante en las últimas semanas y eso le abrió el apetito para buscar un nuevo traspaso al Viejo Continente. ¿Se le dará?

No cabe ninguna duda que el nivel de Clemente Montes ha tenido un alza importantísima en la Universidad Católica. De hecho, el rapidísimo extremo fue protagonista de la semana soñada que tuvieron los Cruzados. Anotó el golazo que sirvió para vencer a Boca Juniors y eliminarlo de la Copa Libertadores en el mismísimo estadio La Bombonera.

También le marcó un tanto a Huachipato en la gran victoria por 3-0 de la Franja en el CAP de Talcahuano. A pesar de las ganas que tiene Montes de volver a tener una chance en Europa, su motivación actual deja tranquilo a todos los Cruzados que no quieren perderlo.

“Vivo mi presente en Católica, disfrutando el proceso, jugando ahí. Si toca lo otro (partir) tocará en su momento. Estoy enfocado por ahora en Católica y la selección. No he tenido contactos con nadie. Nada, cero”, aseguró con el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol el veloz atacante de 25 años, quien ya jugó en España.

La celebración de Clemente Montes que ya patentó en las canchas. (Marco Vazquez/Photosport).

Estuvo durante unos meses en el Celta de Vigo B a préstamo, aunque esa aventura terminó con su retorno a la Católica. “Ojalá pueda ir a Europa. Es un proceso que hay que vivirlo, ir de a poco. Si se puede lograr que así sea, estamos trabajando para eso”, manifestó Clemente Montes.

Por cierto, se refirió al gran progreso que ha tenido con la Franja. Todo se debe a un trabajo interno. “Estoy más maduro, me conozco más a mí, qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal. Eso marca una diferencia grande a la hora de tener confianza. Debo mostrarlo dentro de la cancha”, expresó Montes.

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Clemente Montes brilla en la Católica y quiere consolidarse en la selección chilena

Clemente Montes suma siete goles y seis asistencias durante la temporada 2026 de Universidad Católica. Aunque el inolvidable tanto que anotó en Buenos Aires fue sin duda el más gritado. Además de haber tenido mucha belleza por ese remate que se estrelló en el poste antes de enmudecer a La Bombonera.

Parte del festejo de Clemente Montes en La Bombonera. (Facundo Morales/Fotobaires/Photosport).

Por ese nivel que ha tenido en 23 partidos, Nicolás Córdova volvió a considerarlo en una nómina de la Roja. Esta vez, para los amistosos previos al Mundial 2026 contra Portugal y la República Democrática del Congo. Dos países que, a diferencia de Chile, sí estarán en el certamen.

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“Es una oportunidad muy linda. Se debe al momento que estoy viviendo. Debo aprovechar esta instancia para agarrar más confianza y mantenerme acá en la selección”, sentenció el Clemo, quien espera seguir en alza durante esta campaña en que la UC sigue con el sueño vivo de la Libertadores.

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