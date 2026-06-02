La escuadra japonesa busca quedar, en este Mundial, como la mejor selección asiática de todos los tiempos, con una generación talentosa.

Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: サムライ・ブルー (Los Samuráis Azules).

Ranking FIFA: 18°.

Grupo en el Mundial: F (Países Bajos, Túnez y Suecia).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Cuatro partidos ganados por 5-0. Japón simplemente arrasó en la Segunda Ronda de las Eliminatorias asiáticas, superando a Corea del Norte, Siria y Myanmar, ganando todos sus encuentros grupales.

Ya en la Tercera Ronda, Japón la tuvo más difícil, peleando palmo a palmo con Australia el primer lugar del Grupo C. Las goleadas ante China (7-0) e Indonesia (6-0) terminaron siendo claves, aunque fueron los puntos por sobre los goles los que pusieron a los nipones en la primera posición (23 puntos contra 19 de Australia). Así llegan al Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Países Bajos vs. Japón (domingo 14 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Túnez vs. Japón (domingo 21 de junio, 13:00 hrs, Estadio BBVA, Monterrey). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Japón vs. Suecia (jueves 25 de junio, 19:00 hrs. AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.700 kms. (Dallas-Monterrey-Dallas).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 28,6%

Llegar a cuartos de final: 20%

Llegar a semifinales: 8,3%

Llegar a la final: 3,8%

Ser campeón: 1,5%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Historia. Eso es lo que logrará Japón, según la Inteligencia Artificial de Google, Gemini. Pese a que probablemente caigan ante Países Bajos, la IA cree que los nipones “no tendrán mayores apuros” en el grupo.

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Dieciseisavos de final será el momento en el que se active la máquina japonesa, según la IA. “El vértigo asiático y su estado físico” pondrán a Japón en la siguiente ronda, sobre todo porque “le pasarán por encima” a la selección de segundo orden que les toque.

En octavos, mientras tanto, será “la sed de revancha” la que primará. “El aspecto mental será tan importante como el táctico”, aseguró la IA, que cree que los japoneses superarán el hito histórico de esta ronda, llegando a cuartos. “Tendrán a media Europa aterrorizada durante el Mundial”, enfatizó Gemini, respecto a los resultados que los Samuráis Azules puedan sacar.

El plantel de Japón

Porteros:

– Zion Suzuki (Parma)

– Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima)

– Tomoki Hayakawa (Kashima)

Defensores:

– Yuto Nagamoto (FC Tokyo)

– Shogo Taniguchi (Sint-Truiden)

– Ko Itakura (Ajax)

– Takehiro Tomisayu (Ajax)

– Ayumu Seko (Le Havre)

– Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

– Hiroki Ito (Bayern Munich)

– Junnosuke Suzuki (Copenhague)

– Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

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Mediocampistas:

– Kaishu Sano (Mainz)

– Wataru Endo (Liverpool)

– Ao Tanaka (Leeds)

– Daichi Kamada (Crystal Palace)

– Junya Ito (Genk)

Delanteros y Extremos:

– Kaito Nakamura (Stade Reims)

– Daizen Maeda (Celtic)

– Koki Ogawa (NEC Breda)

– Takefusha Kubo (Real Sociedad)

– Iori Suzuki (Friburgo)

– Kento Shiogai (Wolfsburgo)

– Keisuke Goto (Sint-Truiden)

– Ritsu Doan (Eintracht)

– Kaoru Ueda (Feyenoord)

Jugador estrella: Wataru Endo

Wataru Endo no necesita aspavientos para destacar. Tras levantar la Champions asiática con el Urawa Reds, desembarcó en Europa, pero no en un gigante. Fue el Sint-Truiden belga la llave para entrar al Viejo Continente. Eso sí, su tenacidad lo llevó rápidamente al Stuttgart, donde se transformó en ídolo absoluto y capitán. Ese despliegue capturó la atención en Inglaterra, aterrizando en el mediocampo del Liverpool. En Anfield, desarmó cualquier prejuicio sobre su edad y alzó la Copa de la Liga, probando su jerarquía en el torneo más exigente del mundo.

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Su peso en el esquema asiático no pasa por la vistosidad, sino por ser el sostén estructural del plantel. Endo es un especialista en la destrucción del juego rival y en la lectura correcta de las coberturas. Mientras los atacantes acaparan los focos, él opera como el ancla del mediocampo, imponiéndose en los duelos físicos y haciendo pulcra la salida. Esta inteligencia táctica para equilibrar la cancha permite que los laterales japoneses ataquen con profundidad, sabiendo que la zona central está resguardada por un tapón defensivo implacable. Por eso es tan necesario en su combinado nacional.

Con la selección, su llegada a la cúspide se solventó al recibir la jineta de capitán tras el último Mundial. Ya había dejado su marca en Qatar 2022, siendo el motor indispensable que asfixió a España y Alemania en la fase de grupos. En el camino a Norteamérica 2026, su rol trascendió de la simple contención para convertirse en los tentáculos del técnico sobre la cancha. Su misión es inyectar esa competitividad del máximo nivel europeo para guiar a Japón a romper, de una vez por todas, la barrera de los octavos de final.

Wataru Endo es el pie mágico de Japón | Getty Images

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Jugador a seguir: Zion Suzuki

Zion Suzuki construyó su carrera desde la base del Urawa Reds, destacando rápidamente por un físico atípico para el medio local. Si bien nació en Estados Unidos, se formó íntegramente en Saitama, donde fue parte del plantel que ganó la Liga de Campeones de la AFC en 2022. Esa fue la vitrina que impulsó su transferencia al Sint-Truiden de Bélgica. Luego, su rendimiento regular y agilidad bajo los tres palos convencieron al Parma para exportarlo a Italia. En la Serie A superó la etapa de adaptación y demostró capacidad de sobra.

Suzuki encarna el perfil del arquero moderno, una variante que Japón no solía exportar con frecuencia. Con 1,90 metros de estatura, corta los centros con autoridad y domina el juego aéreo, un aspecto que históricamente complicaba a los combinados asiáticos. A esto suma una distribución de balón precisa desde el fondo. Con buen pie, tiene utilidad como un jugador de campo adicional, otorgando claridad en el primer pase. Es, prácticamente, todo lo que le hacía falta a los nipones bajo los palos.

Su consolidación en la portería nacional ocurrió durante el recambio posterior a la cita mundialista de Qatar. El técnico Hajime Moriyasu le entregó la titularidad absoluta en la Copa Asiática 2023, sosteniéndolo tras algunas dudas iniciales para forjarle carácter y roce internacional. Esa decisión dio frutos en las Eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, donde Suzuki firmó actuaciones sólidas que aseguraron el arco. Aterriza en el Mundial convertido en la gran revelación juvenil y siendo la garantía defensiva que su escuadra requiere para pelear en las instancias finales.

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Técnico: Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu forjó su prestigio en el torneo japonés, mucho antes de asumir el mayor desafío deportivo de su carrera. Su etapa de consagración en los banquillos ocurrió al mando del Sanfrecce Hiroshima, donde conquistó tres títulos de la J1 League y estableció un dominio absoluto a nivel local. Ese éxito lo catapultó a puestos en la Selección. Primero fue asistente técnico en el Mundial de 2018 y DT del combinado olímpico. Finalmente, tomó las riendas de la selección absoluta con el objetivo de estructurar un proyecto a largo plazo.

Si hablamos de su matriz táctica, ésta se define por el pragmatismo puro y la flexibilidad posicional. Moriyasu apartó a su escuadra de la obsesión histórica por la posesión inofensiva para construir un equipo flexible y adaptable. Según las exigencias del rival, alterna sin fricciones entre esquemas con cuatro defensores o líneas de cinco, priorizando siempre la reducción de espacios en campo propio. Destaca especialmente por su lectura del juego en vivo y en directo. Es un especialista en borrar y volver a rayar la pizarra en el entretiempo, además de utilizar extremos veloces para liquidar los partidos mediante transiciones directas.

El impacto de su gestión cambió la mentalidad competitiva de toda una generación. Inscribió su nombre en la historia, tras derribar tácticamente a Alemania y España en Qatar 2022, un hito que terminó por eliminar el complejo de inferioridad nipón ante campeones mundiales. Ese rendimiento le otorgó una renovación de contrato inédita para un entrenador nacional. Hoy, aterriza en Norteamérica 2026 al mando de un plantel maduro, con la exigencia clara de trasladar ese peso competitivo a las rondas de eliminación directa.

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Posible 11

Mejor participación de Japón en los Mundiales

Cuatro veces Japón ha llegado a los octavos de final de un Mundial. Pero, sin lugar a dudas, la mejor participación fue aquella que logró en casa, en 2002, cuando fueron eliminados por la mínima, ante Turquía.

En aquella ocasión, en un duelo jugado en Rifu, un gol a los 12′ de Davala fue lo único que alejó a los nipones de la siguiente ronda. De hecho, en aquel encuentro los Samurái Azules fueron avasalladores, pero no lograron traducir eso en goles. Un travesaño de Alex estuvo muy cerca de poner la anhelada igualdad.

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Jugador histórico destacado: Keisuke Honda

Keisuke Honda entendió temprano que debía irse de Japón para elevar su nivel. Dejó su país para recalar en el VVV-Venlo neerlandés, trampolín que le sirvió para dar el salto a Rusia y dominar la liga con el CSKA de Moscú. Ese rendimiento sostenido le entregó la jerarquía necesaria para firmar por el AC Milan y vestir la 10 en San Siro. Ese fue el punto de consagración que le permitió, posteriormente, transformarse en un auténtico trotamundos. Así se lució en América, Asia y Oceanía.

El argumento principal para ubicarlo en la cima histórica del fútbol nipón radica en su perfil competitivo. A diferencia de las generaciones previas que destacaban por un juego muy técnico pero de poca fricción, el mediocampista exhibía un despliegue físico dominante y una mentalidad a prueba de balas. Su zurda garantizaba terroríficos remates de media distancia y esto lo convirtió en un especialista letal en los tiros libres- Muchas veces la solución grupal pasaba por su aporte individual.

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Con la indumentaria de los Samuráis Azules, sus marcas aplastan cualquier debate. Honda ostenta el registro exclusivo de ser el único futbolista japonés en anotar y asistir en tres ediciones distintas de la Copa del Mundo (2010, 2014 y 2018). Su figura quedó consagrada a nivel continental tras guiar a Japón hacia el título de la Copa Asiática de 2011, certamen donde se llevó el premio al Mejor Jugador. Sus 37 anotaciones internacionales retratan a un líder diseñado para asumir la responsabilidad en los contextos de mayor presión.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Japón?

Paciencia táctica. Ese es el concepto que mejor podría definir lo que hace Japón. El cuadro del Sol Naciente no tiene problemas en pasar de un 4-2-3-1 dominante a replegarse a un 5-4-1. Y todo esto sin perder un ápice de coordinación. El orden es, ante todo, una virtud de los asiáticos. Al combinarlo con la flexibilidad del esquema, según la situación lo dicte, queda un cuadro que no pierde la compostura y que se adapta.

Esto no solamente se logra por un ADN nipón, en cuya raíz esté el orden. También se debe a la experiencia táctica que tienen los jugadores japoneses. De hecho, la gran mayoría del equipo que asistirá al Mundial 2026 tiene roce europeo, lo que quiere decir que ya no es la selección ingenua de antaño.

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Una de las grandes dificultades que Japón tendrá que enfrentar en tierras norteamericanas es la ausencia de uno de sus jugadores más habilidosos. En mayo se supo que Kaoru Mitoma no estaría disponible, por una lesión (se rompió el tendón de la corva). Esto hace que Moriyasu pierda a un excelente regateador con importante velocidad por las bandas.

A esto se suma algo más genético: el problema de la altura. A Japón le tocó justo en un grupo en el que tendrá que convivir con Países Bajos y Suecia, dos combinados que usan muy bien el juego aéreo. Esta es una de las debilidades de los nipones, principalmente por su tamaño.

ver también Todo lo que debes saber sobre Países Bajos en el Mundial 2026: nómina, rivales, figura, esquema táctico y más

Datos freak de los Samuráis Azules

¿Por qué Japón tiene un cuervo en el escudo de su equipo nacional? Es una buena pregunta, considerando que la mayoría de las selecciones ponen símbolos o animales patrios. En el caso de los nipones se trata no solo de esta ave, sino que además tiene tres patas.

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Ese pájaro es el Yatagarasu, un cuervo mítico de tres patas perteneciente a la mitología sintoísta. La Federación Japonesa lo adoptó debido a que es el enviado de los dioses para guiar a los hombres perdidos y representa la voluntad divina. Es decir, para conducir a los Samuráis Azules a la senda de la victoria.

En este grupo, Japón se enfrentará a Suecia. Este partido tiene un antecedente histórico importante, porque los suecos fueron el primer rival internacional de los nipones.

Sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, cuando los del Sol Naciente enfrentaron a un superior equipo sueco. En el primer tiempo, iban perdiendo 2-0, pero para el complemento decidieron cambiar el estilo de juego, con pases cortos a ras de piso. Esto hizo que remontaran y terminaran ganando 3-2, pese a no ser favoritos. “El Milagro de Berlín” bautizó la prensa a la primera gran hazaña del fútbol asiático.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Japón y Corea del Sur pelean palmo a palmo por convertirse en la selección asiática con más partidos ganados en un Mundial. Las dos naciones que organizaron en conjunto la Copa del Mundo de 2002 tienen siete triunfos mundialistas y en esta edición podría desequilibrarse para uno u otro lugar.

Yuto Nagatomo puede entrar en la élite del fútbol mundial | Getty Images

Además, con solo pisar la cancha, Yuto Nagatomo, el incombustible defensa japonés, podría pasar a ser parte del selecto “Club de los Cinco Mundiales”. Esto, porque el defensa ya jugó las Copa del Mundo de 2010, 2014, 2018 y 2022, por lo que, de sumar un solo minuto en este Mundial podrá convertirse en el primer asiático en lograr tantas participaciones e igualará a jugadores como Matthäus, Cristiano Ronaldo, Messi o Buffon.

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