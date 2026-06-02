El brasileño rememoró sus años compartiendo camarín con el King y valoró tanto su trayectoria como su personalidad fuera de la cancha.

El exarquero brasileño Diego Alves desarrolló una extensa trayectoria profesional en clubes de España y Brasil, etapa en la que compartió camarín con destacados futbolistas chilenos como Arturo Vidal y Eduardo Vargas. Ahora, el guardameta recordó cómo fue convivir y jugar junto a ambas figuras de la Roja durante su carrera.

En conversación con AS, el ex meta habló sobre su la nómina de Brasil para el Mundial y sus excompañeros de la Generación Dorada Chilena. “¡Arturo Vidal! Hemos compartido vestuario aquí en Flamengo y es un jugador que ha hecho una carrera increíble y un amigo que he hecho dentro del fútbol”.

Agregando que también compartió con otras figuras. “Con Eduardo Vargas, con Mauricio Isla, con Erick Pulgar y uno que jugué en España… ¡Orellana! Fabián Orellana, jugaba muy bien. He compartido camarín con bastantes chilenos”.

La citación de la verdeamarela

El exportero estuvo presente en la nominación de Carlos Ancelotti, donde señaló: “La vi justa. Al final eran los jugadores. Quizás el tercer portero fue una sorpresa, podríamos decir, pero Weverton ya estuvo en otras copas y es muy experimentado. Y la de Neymar, que ha hecho que la gente se pusiese muy contenta con su convocatoria, así que creo que están los jugadores que van a intentar traer el ‘Hexa’ a Brasil”.

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Asimismo, sobre los jugadores de nivel que no entraron en la nómina, señaló: “Siempre va a haber uno. Es normal que a gusto personal de cada uno, quede uno fuera u otro, pero al final yo creo que lo más importante es que Ancelotti ha tenido muy claro los jugadores que quería tener y contar en la Copa. Nosotros estamos contentos con todos los jugadores y que Brasil haga un buen Mundial”.