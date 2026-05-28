En medio de dudas sobre su continuidad en Brasil, un mercado alternativo se posiciona como principal candidato para ficharlo en la próxima ventana de transferencias.

El chileno Erick Pulgar viene dejando atrás una complicada lesión en el hombro derecho que lo mantuvo cerca de dos meses fuera de las canchas.

Pero en su regreso, y de cara al próximo mercado, también han surgido dudas sobre su continuidad en Flamengo donde ahora incluso se revela que hay una liga que correría con ventaja para quedarse con sus servicios en esta ventana de fichajes.

El club que se acerca a la llegada de Pulgar

El jugador tiene contrato hasta diciembre del 2027, pero según reveló ADN Deportes la oferta del fútbol árabe estaría siendo bien evaluado por el jugador, revelando que esta podría ser su última aventura en el extranjero antes de volver a Chile.

Erick Pulgar podría dejar el Flamengo. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El presente de Pulgar en Flamengo

Hace algunos días, el medio Globoesporte escribió que a pesar de que antes era un titular indiscutible, pero que la situación habría cambiado tras su ausencia. “El elegido para reemplazarlo, Evertton Araújo, aprovechó la oportunidad y está atravesando un buen momento de forma. Incluso en los momentos en que el equipo no rindió bien”.

ver también Desde Estados Unidos y Medio Oriente no le pierden la pista a Pulgar: Aún no hay oferta formal

“La competencia de Pulgar por un puesto en el equipo aumentó aún más cuando Lucas Paquetá comenzó a jugar como mediocampista defensivo con Leonardo Jardim y se adaptó muy bien al equipo”, señalo el medio.

Publicidad