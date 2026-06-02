La postura de la selección chilena por amistoso ante el Congo: “Jugar a puertas cerradas”

Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile, manifestó que la idea es jugar sin público el partido ante el Congo para aprovechar la instancia competitiva.

La selección chilena recibió una mala noticia, luego de que se determinara por parte de autoridades españolas la cancelación del amistoso que se iba a jugar ante el Congo en Cádiz.

Esto debido al brote de ébola que afecta a la nación africana, lo que llevó al municipio de La Línea de la Concepción a no facilitar el recinto de ese lugar para disputar el encuentro.

Felipe Correa, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol, señaló al enviado de Redgol Kenotrotamundos Skecher Fútbol que “efectivamente la autoridad de la ciudad de La Línea emitió un decreto que no estaría autorizándose en las condiciones en que estaba planteado el partido, con venta de público”.

Sin embargo, la idea es jugar igual el amistoso. “Estamos hablando con la Federación del Congo, con el agente del partido y el dueño del estadio para jugarlo a puertas cerradas. Mañana tendremos novedades sobre eso”, indicó.

Congo jugará amistoso ante Dinamarca con público

Correa agregó que el Congo jugará con público en Europa esta semana, por lo que siente que hay mucha alharaca en España con el asunto.

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“Congo jugará mañana en Bélgica contra Dinamarca, con 27 mil personas. Ellos tienen todas las precauciones para ir al Mundial, no quieren tener un problema sanitario respecto a esto. Las autoridades políticas evalúan otras cosas”, dijo.

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Entiende que el amistoso “es noticia en desarrollo. Se podrá reevaluar. El objetivo es que se juegue, de todas las partes, ya sea sin público o que la autoridad analice de manera distinta esta preocupación sanitaria que tienen. O jugarlo en otra parte”, indicó.

Correa señaló que “la idea es jugarlo en España, es viable jugar sin público. El Congo ya se hizo exámenes, queremos aprovechar la instancia competitiva para que se juegue”.

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