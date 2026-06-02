La Municipalidad de La Línea de la Concepción, en Cádiz, ratificó que el duelo a disputarse el martes 9 de junio no podrá llevarse a cabo por posible brote de ébola.

Es un hecho. El ayuntamiento municipal de La Línea de la Concepción, en la provincia española de Cádiz, firmó el decreto que confirma la cancelación del partido amistoso entre la Selección Chilena y República Democrática de Congo, a jugarse el martes 9 de junio en esta localidad.

El alcalde de la ciudad hispana, Juan Franco, confirmó la medida luego que los informes sanitarios recabados no permitieran despejar dudas sobre un posible riesgo para la salud pública relacionado con la situación epidemiológica que atraviesa el país africano, a raíz de un brote de ébola.

“Es una cuestión de prudencia sanitaria“, indicó la autoridad comunal para decretar la medida que impide la realización del amistoso entre Chile y Congo en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en Cádiz.

“Lamentamos tener que haber tomado esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad”, finalizó Juan Franco sobre la cancelación de este encuentro previo a la participación africana en el Mundial 2026.

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¿Qué hará Chile tras cancelarse amistoso con Congo?

Por el momento, el equipo que dirige Nicolás Córdova está concentrado en el primero de los amistosos que jugará en Europa, este sábado 6 de junio ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras.

Con esta medida política, será la dirigencia de Chile quien debe tomar una rápida decisión sobre si jugará o no un segundo duelo en el Viejo Continente, algo que se ve imposible por las agendas de los equipos que jugarán la Copa del Mundo en Norteamérica.

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Hasta el cierre de esta edición, en La Roja no entregan detalles sobre si volverán al país tras el duelo con los lusitanos o se mantendrán en Europa. Una decisión que debería conocerse en las próximas horas.

En síntesis