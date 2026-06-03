El amistoso de La Roja ante República Democrática del Congo sigue en pie pese al rechazo de Cádiz.

El amistoso entre Chile y República Democrática del Congo sigue buscando sede luego de que las autoridades de La Línea de la Concepción descartaran albergar el encuentro programado para esta fecha FIFA.

Ante este escenario, Bélgica aparece como la alternativa más concreta para recibir el compromiso. De acuerdo a información de Bío Bío Deportes, la opción toma fuerza porque la selección africana ya tiene previsto disputar un partido en ese país frente a Dinamarca.

Surgen las opciones de La Roja para concretar el partido ante el Congo

El duelo está fijado para el 9 de junio y su futuro debería resolverse en los próximos días, antes del choque de La Roja frente a Portugal. Pese a los inconvenientes, tanto la federación chilena como la congoleña mantienen su intención de disputar el encuentro.

ver también Chile desafía al Portugal de Cristiano Ronaldo: horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS por TV el amistoso de La Roja

Federación del Congo reaviva el amistoso ante La Roja

La Federación de Fútbol de República Democrática del Congo aseguró que sigue trabajando para concretar el amistoso ante Chile, suspendido inicialmente por las autoridades de La Línea de la Concepción debido a la alerta sanitaria en el país africano.

“La FECOFA desea tranquilizar al público congoleño asegurándole que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos aplicables a este encuentro”, señalaron desde el organismo.

Publicidad

Publicidad

Además, agregaron que “La delegación congoleña sigue cumpliendo plenamente los protocolos internacionales vigentes”.