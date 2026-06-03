Regresa la Selección Chilena con un desafío de alto nivel, nuevo amistoso FIFA, en la previa al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Portugal, uno de los equipos que aparece entre los candidatos para conquistar la Copa del Mundo.
Pese a que Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia europea que tiene a Cristiano Ronaldo como su principal figura.
El siguiente desafío de los chilenos era ante República Democrática del Congo, también clasificado al Mundial 2026. Pero hace algunas horas el amistoso fue cancelado a raíz de una situación sanitaria que atraviesa el país africano.
Chile desafía al Portugal de Cristiano Ronaldo en la previa del Mundial 2026 – Photosport
¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Portugal?
La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
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ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
Nómina de Chile vs. Portugal
|🧤 Arqueros
|🛡️ Defensas
|⚽ Volantes
|🎯 Delanteros
|Lawrence Vigouroux
|Felipe Faundéz
|Rodrigo Echeverría
|Maximiliano Gutiérrez
|Thomas Guillier
|Francisco Salinas
|Víctor Méndez
|Darío Osorio
|Brayan Cortés
|Francisco Sierralta
|Vicente Pizarro
|Gonzalo Tapia
|Ignacio Saavedra
|Felipe Loyola
|Iván Morales
|Iván Román
|Matías Sepúlveda
|Lucas Cepeda
|Guillermo Maripán
|Lautaro Millán
|Clemente Montes
|Igor Lichnovsky
|Agustín Arce
|Gabriel Suazo
|Nils Reichmuth
|Diego Ulloa
En resumen…
- Chile contra Portugal jugarán un amistoso el sábado 6 de junio a las 13:45.
- El partido se disputará en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Portugal.
- Cristiano Ronaldo liderará a Portugal; el duelo se transmitirá por CHV, ESPN y Disney+.