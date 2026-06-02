Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Ecuador: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO las eliminatorias de la Selección Chilena Femenina

La Roja estpa en los puestos de repechaje y necesita sumar para ir al Mundial de Brasil 2027.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?
¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

La Selección Chilena Femenina se jugará una verdadera final rumbo al Mundial de Brasil 2027. Como quedará libre en la última fecha de la Liga de Naciones, su último desafío será ante Ecuador esta semana en Santiago.

El equipo de Luis Mena necesita sumar para mantenerse en zona de repechaje y llegar con opciones al cierre del proceso. Pensando en este crucial encuentro, el técnico ya entregó la nómina de convocadas.

Actualmente, Argentina y Colombia lideran la carrera por los cupos directos al Mundial, mientras que Venezuela y Chile ocupan los puestos que entregan acceso al repechaje.

La Selección Chilena Femenina enfrenta a Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027 – @Laroja vía Instagram.

La Selección Chilena Femenina enfrenta a Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027 – @Laroja vía Instagram.

¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Ecuadorse enfrentan este viernes 5 de mayo, desde las 16:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos,por las eliminatorioas al Mundial Femenino 2027.

El partido de La Roja Femenina irán en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.

Publicidad

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
Luis Mena confirma que cuatro jugadoras de La Roja sub 17 van a la selección adulta

ver también

Luis Mena confirma que cuatro jugadoras de La Roja sub 17 van a la selección adulta

Nómina de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

🧤 ARQUERAS
Christiane EndlerOL Lyonnes (Francia)
Ryan TorreroColo Colo
Marián JerezSantiago Wanderers
🛡️ DEFENSAS
Fernanda RamírezUniversidad Católica
Camila SáezFFCH
Fernanda PinillaClub León (México)
Catalina FigueroaUniversidad de Chile
Valentina DíazUniversidad de Chile
Michelle OlivaresColo Colo
Gabriela GarcíaUniversidad de Chile
⚽ MEDIOCAMPISTAS
Nayadet LópezDeportivo Alavés (España)
Yastin JiménezColo Colo
Yanara AedoColo Colo
Millaray CortésSevilla (España)
Yessenia LópezColo Colo
Javiera GrezColo Colo
Mariana MoralesUniversidad de Chile
🎯 DELANTERAS
Vaitiare PardoUniversidad Católica
Rosario BalmacedaColo Colo
Adriana MorenoCoquimbo Unido
Sonya KeefeGranada (España)
Mary ValenciaColo Colo
Sofía CoulombeOna Sant Adriá (España)

Tabla de posiciones Eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027

Pos Equipo Pts PJ DG
1 Argentina 14 6 +12
2 Colombia 14 6 +7
3 Venezuela 11 7 +13
4 Chile 10 7 +3
5 Ecuador 8 6 +2
6 Paraguay 7 6 -1
7 Perú 7 6 -7
8 Uruguay 5 6 -3
9 Bolivia 1 6 -26
Publicidad

🟢 Puestos de clasificación al repechaje: Venezuela y Chile.

Lee también
¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub 17?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub 17?

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub 17?
Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil en el Sudamericano Femenino Sub 17?

¡Centenariazo! La Roja Femenina vence a Uruguay
Selección Chilena

¡Centenariazo! La Roja Femenina vence a Uruguay

¿Qué pasa si la Roja Femenina gana, empata o pierde ante Uruguay?
Selección Chilena

¿Qué pasa si la Roja Femenina gana, empata o pierde ante Uruguay?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo