La Roja estpa en los puestos de repechaje y necesita sumar para ir al Mundial de Brasil 2027.

La Selección Chilena Femenina se jugará una verdadera final rumbo al Mundial de Brasil 2027. Como quedará libre en la última fecha de la Liga de Naciones, su último desafío será ante Ecuador esta semana en Santiago.

El equipo de Luis Mena necesita sumar para mantenerse en zona de repechaje y llegar con opciones al cierre del proceso. Pensando en este crucial encuentro, el técnico ya entregó la nómina de convocadas.

Actualmente, Argentina y Colombia lideran la carrera por los cupos directos al Mundial, mientras que Venezuela y Chile ocupan los puestos que entregan acceso al repechaje.

La Selección Chilena Femenina enfrenta a Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027 – @Laroja vía Instagram.

¿Cuándo juega Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

Chile vs. Ecuadorse enfrentan este viernes 5 de mayo, desde las 16:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos,por las eliminatorioas al Mundial Femenino 2027.

El partido de La Roja Femenina irán en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ver también Luis Mena confirma que cuatro jugadoras de La Roja sub 17 van a la selección adulta

Nómina de La Roja Femenina en la Liga de Naciones

🧤 ARQUERAS Christiane Endler OL Lyonnes (Francia) Ryan Torrero Colo Colo Marián Jerez Santiago Wanderers 🛡️ DEFENSAS Fernanda Ramírez Universidad Católica Camila Sáez FFCH Fernanda Pinilla Club León (México) Catalina Figueroa Universidad de Chile Valentina Díaz Universidad de Chile Michelle Olivares Colo Colo Gabriela García Universidad de Chile ⚽ MEDIOCAMPISTAS Nayadet López Deportivo Alavés (España) Yastin Jiménez Colo Colo Yanara Aedo Colo Colo Millaray Cortés Sevilla (España) Yessenia López Colo Colo Javiera Grez Colo Colo Mariana Morales Universidad de Chile 🎯 DELANTERAS Vaitiare Pardo Universidad Católica Rosario Balmaceda Colo Colo Adriana Moreno Coquimbo Unido Sonya Keefe Granada (España) Mary Valencia Colo Colo Sofía Coulombe Ona Sant Adriá (España)

Tabla de posiciones Eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027

Pos Equipo Pts PJ DG 1 Argentina 14 6 +12 2 Colombia 14 6 +7 3 Venezuela 11 7 +13 4 Chile 10 7 +3 5 Ecuador 8 6 +2 6 Paraguay 7 6 -1 7 Perú 7 6 -7 8 Uruguay 5 6 -3 9 Bolivia 1 6 -26

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🟢 Puestos de clasificación al repechaje: Venezuela y Chile.