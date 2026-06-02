La Roja tendrá un amistoso FIFA en Portugal, previo a la cita mundialera.

La Selección Chilena volverá a la acción con un exigente amistoso internacional en la antesala del Mundial 2026. La Roja se verá las caras con Portugal, una de las selecciones que llega como candidata a pelear por el título en la cita planetaria.

Aunque Chile quedó fuera de la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirseante uno de los equipos más fuertes de Europa, liderado por la histórica figura de Cristiano Ronaldo.

El siguiente desafío iba a ser ante República Democrática del Congo, también clasificado al Mundial 2026. Pero hace algunas horas el amistoso fue cancelado a raíz de una situación sanitaria que atraviesa el país africano.

Chile vs. Portugal: Hora y TV

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile , en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

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ESPN

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GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

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TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

Nómina de Chile vs. Portugal