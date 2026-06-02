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Selección chilena

Chile desafía al Portugal de Cristiano Ronaldo: horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS por TV el amistoso de La Roja

La Roja tendrá un amistoso FIFA en Portugal, previo a la cita mundialera.

Por Franccesca Arnechino

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La Roja se prepara para el próximo amistoso con Portugal, en la previa del Mundial 2026.
© Imagen creada con GeminiLa Roja se prepara para el próximo amistoso con Portugal, en la previa del Mundial 2026.

La Selección Chilena volverá a la acción con un exigente amistoso internacional en la antesala del Mundial 2026. La Roja se verá las caras con Portugal, una de las selecciones que llega como candidata a pelear por el título en la cita planetaria.

Aunque Chile quedó fuera de la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirseante uno de los equipos más fuertes de Europa, liderado por la histórica figura de Cristiano Ronaldo.

El siguiente desafío iba a ser ante República Democrática del Congo, también clasificado al Mundial 2026. Pero hace algunas horas el amistoso fue cancelado a raíz de una situación sanitaria que atraviesa el país africano.

Chile vs. Portugal: Hora y TV

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV
Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
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ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)

Nómina de Chile vs. Portugal

🧤 ARQUEROS
Lawrence Vigouroux
Thomas Guillier
Brayan Cortés
🛡️ DEFENSAS
Felipe Faundéz
Francisco Salinas
Francisco Sierralta
Ignacio Saavedra
Iván Román
Guillermo Maripán
Igor Lichnovsky
Gabriel Suazo
Diego Ulloa
⚽ VOLANTES
Rodrigo Echeverría
Víctor Méndez
Vicente Pizarro
Felipe Loyola
Matías Sepúlveda
Lautaro Millán
Agustín Arce
Nils Reichmuth
🎯 DELANTEROS
Maximiliano Gutiérrez
Darío Osorio
Gonzalo Tapia
Iván Morales
Lucas Cepeda
Clemente Montes
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