La Selección Chilena volverá a la acción con un exigente amistoso internacional en la antesala del Mundial 2026. La Roja se verá las caras con Portugal, una de las selecciones que llega como candidata a pelear por el título en la cita planetaria.
Aunque Chile quedó fuera de la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirseante uno de los equipos más fuertes de Europa, liderado por la histórica figura de Cristiano Ronaldo.
El siguiente desafío iba a ser ante República Democrática del Congo, también clasificado al Mundial 2026. Pero hace algunas horas el amistoso fue cancelado a raíz de una situación sanitaria que atraviesa el país africano.
Chile vs. Portugal: Hora y TV
La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
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ESPN
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- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
Nómina de Chile vs. Portugal
|🧤 ARQUEROS
|Lawrence Vigouroux
|Thomas Guillier
|Brayan Cortés
|🛡️ DEFENSAS
|Felipe Faundéz
|Francisco Salinas
|Francisco Sierralta
|Ignacio Saavedra
|Iván Román
|Guillermo Maripán
|Igor Lichnovsky
|Gabriel Suazo
|Diego Ulloa
|⚽ VOLANTES
|Rodrigo Echeverría
|Víctor Méndez
|Vicente Pizarro
|Felipe Loyola
|Matías Sepúlveda
|Lautaro Millán
|Agustín Arce
|Nils Reichmuth
|🎯 DELANTEROS
|Maximiliano Gutiérrez
|Darío Osorio
|Gonzalo Tapia
|Iván Morales
|Lucas Cepeda
|Clemente Montes