El icónico lateral derecho campeón de América en 1991 quiere un par de incorporaciones, aunque también sugirió un tercero por si acaso. "Siempre lo he querido", lanzó.

A pesar de la amplia ventaja de que Colo Colo le sacó a su escolta en la tabla de posiciones, Gabriel Mendoza piensa que la directiva debería buscar al menos dos refuerzos. El icónico carrilero campeón de América con el Cacique en 1991 tiene claro cómo mejorar el plantel.

“Tiene que llegar un buen mediocampista. Un volante que meta una buena pelota. Un Mati Fernández, un Mago Valdivia. No está en Chile”, marcó el Coca Mendoza en RedGol para dar a conocer un puesto que apuntalaría. Precisamente por estos días suena fuerte el retorno de Carlos Palacios.

Aunque no es lo único que recomienda el otrora jugador de O’Higgins, club desde donde llegó a Pedrero. “Lo otro es buscar un lateral derecho chileno. Jeyson Rojas se la está farreando”, apuntó el Coca sobre el jugador surgido en Pedrero que en 2025 estuvo a préstamo en Deportes La Serena.

Jeyson Rojas en un duelo contra Eugenio Mena en el clásico que Colo Colo le ganó a la Católica en el Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A pesar de que Rojas le ha ganado el duelo a Matías Fernández Cordero, no convence a un jugador legendario en su posición. “El Coreano (Francisco) Salinas tendría que estar acá hace rato, pero no va a llegar. No lo van a vender”, aseguró Mendoza sobre el lateral de Coquimbo Unido, quien sufrió una lesión y quedó descartado de la fecha FIFA con la Roja.

Francisco Salinas en acción frente a Everton de Viña del Mar. (Manuel Lema/Photosport).

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Más refuerzos para Colo Colo: Gabriel Mendoza quiere a Popín Castro

Para el Coca Mendoza, Colo Colo también debería buscar a Daniel Castro de Deportes Limache entre los refuerzos para mitad de año. “Siempre he querido a Popín, pero no sé si lo irán a vender”, manifestó el ídolo albo en esta conversación con Paulo Flores.

Daniel Castro suma ocho goles y cinco asistencias en 13 partidos ligueros por Deportes Limache en 2026. (Andrés Piña/Photosport).

También abordó el tema de Gabriel Maureira, quien cometió un grave error en la victoria alba frente a Deportes La Serena. Según el Coca, no hay que fichar a nadie en la portería. “Hay que dejarlo tranquilo”, dijo sobre el golero de 19 años que suma apenas ocho partidos en el plantel estelar del Eterno Campeón.

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Gabriel Maureira en acción ante Católica en el Claro Arena. (Andrés Piña/Photosport).

“Los grandes arqueros se ven en los partidos de verdad y ese fue contra Católica, donde mostró grandes cosas. Todos los grandes arqueros cometieron errores en sus inicios. Hay que darle confianza y seguridad”, sentenció Gabriel Mendoza sobre Maureira.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el líder de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026: le sacó 10 puntos de ventaja al escolta, Universidad Católica, al cabo de 14 fechas.

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