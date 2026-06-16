De repente, se oxidó el Tomate Mecánico. Deportes Limache ha ido perdiendo vuelito en el torneo nacional y se buscan soluciones.

Deportes Limache ha tenido un bajón tremendo en la Liga de Primera 2026. Tuvo la cima del torneo durante un tiempo considerable y, de repente la perdió para no recuperarla más.

Colo Colo se valió de este descenso, tomando el liderato de forma sólida y casi concluyente. Pero, no fue por cualquier cosa que los tomatinos perdieron la pisada fuerte que venían teniendo en el torneo nacional. Lo principal fueron dos bajas que pegaron fuerte en el plantel.

Ramón Martínez, pivote paraguayo, se rompió el ligamento cruzado, por lo que no estará disponible hasta fin de año. Mientras tanto, el chileno César Pinares rescindió contrato por la lejanía entre su casa y el club. Dos bajas sensibles que repercutieron feo en Limache.

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Ahora suena un ex Universidad de Chile

Nicolás Guerra dejó la Universidad de Chile en busca de su primera experiencia internacional. Partió a Instituto de Córdoba, donde ya tuvo la suerte de marcar su primer tanto en la Primera División.

No obstante, lo quieren repatriar. Deportes Limache buscaría traer rápidamente al delantero de vuelta al fútbol chileno. Así lo comentaron en Pauta de Juego, donde aseguraron, además, que podrían empezar a ofrecer un “combo” con dos jugadores para hacer caja.

“Popín y Meneses se pueden ir hasta juntos, para hacer un refresh del plantel. No es culpa de ellos. Se lesionó el paragua, se fue Pinares que algo te hacía jugar y así se desinfló Limache”, aseguró Coke Hevia, conductor del programa.

Nico Guerra se quedó en Argentina | Getty Images

En resumen…

El club Deportes Limache busca repatriar al delantero chileno Nicolás Guerra desde Instituto de Córdoba.

busca repatriar al delantero chileno Nicolás Guerra desde Instituto de Córdoba. El paraguayo Ramón Martínez sufrió una rotura de ligamento cruzado y será baja hasta fin de año.

sufrió una rotura de ligamento cruzado y será baja hasta fin de año. El mediocampista César Pinares rescindió su contrato con el club debido a la distancia de su hogar.