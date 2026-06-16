Luego de varias semanas de incertidumbre y rumores sobre su próximo destino, desde Limache aclararon qué ocurrirá con el jugador.

Josué Ovalle se despidió de Limache dio este año el salto al fútbol internacional al incorporarse al Mazatlán de México. El delantero chileno logró adaptarse rápidamente y se convirtió en una de las figuras del equipo, firmando una destacada primera temporada en la que anotó cinco goles.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que seguiría consolidándose en el extranjero, su situación dio un giro inesperado. La desaparición del club mexicano dejó en incertidumbre el futuro del atacante nacional, quien había llegado en condición de préstamo y ahora deberá definir cuál será el próximo paso de su carrera.

¿Josué Ovalle se quedará en Chile?

En conversación con AS, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, habló sobre el presente del jugador. “Fue a préstamo con opción de compra a Mazatlán. Como no se activó la cláusula, continúa con nosotros“.

“Ya lleva tres semanas entrenando con nosotros. Estamos esperando que se abra el TMS (Transfer Matching System) para poder inscribirlo y enfrentar con nosotros la segunda parte del campeonato”.

Asimismo, reconoce que hubo interés de otros clubes por su carta, pero nada se concretó. “Nosotros no jugamos con las especulaciones. Le dijimos al jugador que le dábamos un plazo de dos semanas para escuchar ofertas y no llegó nada concreto. Así que él sabe y hoy por hoy estamos todos pensando en Deportes Limache”.

Deportes Limache confirma destino de Josué Ovalle/Photosport

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En la misma línea no deja espacio para duda y confirma que se queda con los Tomateros. “Está confirmado que permanecerá en el club. Es uno más del plantel como todos sus compañeros. Lamentablemente, por situaciones de que está cerrado el TMS no ha podido jugar”.

“Cuando se abra, lo habilitamos y será uno más del plantel. Este semestre vamos a luchar por el ansiado sueño que tenemos como institución y que nos propusimos cumplir a final de año, que es clasificar a una copa internacional”.

En síntesis: