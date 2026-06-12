El extremo es uno de los nombres que suena en el Cacique, equipo con el que protagonizó uno de los momentos más insólitos del fútbol chileno. Algunos hinchas no lo quieren por ello.

Colo Colo sorprende en el mercado de fichajes de invierno con el nombre de Jean Meneses. El Cacique tiene otra vez en la mira al extremo después de su gran inicio de temporada, pero olvidando que en el pasado los perjudicó de una manera insólita: inventando un penal.

Quien hoy es apuntado como opción para reforzar al Eterno Campeón para la segunda rueda del 2026 gracias a su tremendo presente en Deportes Limache tiene una historia que parecía olvidada. Sin embargo, el sonar como opción para el plantel albo ha revivido aquel episodio por el que incluso fue castigado.

Y es que en la temporada 2018, el extremo se generó un lanzamiento desde los 12 pasos ante el Cacique sin siquiera haber sido tocado. En tiempos donde el VAR no era más que una ilusión y ante lo evidente de las imágenes, a la ANFP no le quedó otra que sancionarlo más tarde.

El olvidado penal que inventó Jean Meneses ante Colo Colo

Sorpresa ha causado el supuesto interés de Colo Colo en contratar a Jean Meneses. El extremo ha destacado esta temporada con Deportes Limache y el Cacique se entusiasma con tenerlo en sus filas para la segunda rueda del 2026.

Jean Meneses suena en Colo Colo gracias a su buen semestre en Limache pero con el recuerdo de haberlos perjudicado años atrás. Foto: Photosport.

Pero más allá de los méritos en la cancha, lo que los hinchas no olvidan es lo que les hizo el jugador por allá por el 2018. Un 18 de marzo de ese año en la visita del Eterno Campeón a la Universidad de Concepción, se fabricó uno de los penales más insólitos que recuerde el fútbol chileno.

En medio de una disputa de balón, Óscar Opazo cayó en el área alba y trató de frenar a su rival. Pero cuando el Torta lanzó su pierna izquierda atrás para frenar la pelota, Jean Meneses no encontró nada mejor que tirarse al piso como si le hubiesen sacado la extremidad a la fuerza.

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El árbitro cobró el penal y la U de Conce terminó quedándose con un triunfo por 2 a 1 que complicó a Colo Colo en esa campaña. Sin embargo, las imágenes instalaron de inmediato el debate por el error que cometió el juez Héctor Jona al sancionar la pena máxima. Eso sí, en una época donde el VAR no estaba en nuestro país.

La situación derivó a que la propia ANFP tuviera que salir al paso y castigar por dos fechas al jugador por la evidente simulación que perjudicó al Eterno Campeón. Un episodio por el que los hinchas le hacen la cruz en el Estadio Monumental.

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Jean Meneses por ahora se enfoca en cerrar la primera rueda de la mejor manera con Deportes Limache. Se espera que en los próximos días haya novedades respecto al interés de un Colo Colo que, por ahora, lo perdona para que venga a ayudar.

Los números de Jean Meneses en la temporada 2026

Jean Meneses suena en Colo Colo luego de haber disputado un total de 20 partidos oficiales con Deportes Limache en la temporada 2026. En ellos ha aportado con 5 goles y 10 asistencias en los 1.668 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Colo Colo y Meneses