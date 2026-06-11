El delantero espera por la sanción que recibirá por sus dichos contra el arbitraje y que preocupan al Cacique. Avisaron que no serán los 10 que se especulaban.

Javier Correa tiene a Colo Colo atento a lo que vaya a pasar en el Tribunal de Disciplina. El delantero espera por su castigo luego de sus incendiarias declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa después de la derrota del Cacique ante Huachipato.

El atacante acusó al juez de querer perjudicar al Eterno Campeón a propósito, lo que generó una reacción radical de la Comisión de Árbitros, quienes lo denunciaron pidiendo 10 fechas de castigo. Sin embargo, esto fue descartado en las últimas horas y en el Estadio Monumental ya sacan cuenta de los partidos que se perderá su goleador.

Y es que luego de que el rango se redujera a entre una y tres fechas que deberá cumplir en la Liga de Primera por reglamento, el escenario es un poco más alentador. Deportes Limache, Everton y Unión La Calera se frotan las manos para ver si es que el jugador será baja obligada en el Cacique en el inicio de la segunda rueda.

Javier Correa espera por su castigo: los partidos que se puede perder en Colo Colo

A Javier Correa le tiraron un salvavidas y ya no arriesga perderse 10 partidos como se especuló. El delantero pidió disculpas y desde el Tribunal de Disciplina avisaron que no serían más de tres fechas, las que cumplirá en el inicio de la segunda rueda de la temporada.

Javier Correa será baja en Colo Colo si es castigado por sus dichos contra el arbitraje. Foto: Photosport.

Si es sólo una jornada, el atacante no podrá esta presente para el choque del Cacique con Deportes Limache, uno de sus rivales directos en la parte alta. El duelo, pactado para el fin de semana del 26 de julio, será vital para mantener la ventaja en la cima de la tabla de posiciones.

En caso de que reciba dos fechas de sanción, Javier Correa no estará frente a los Tomateros y el duelo siguiente contra Everton. Ante los Ruleteros, que también les respiran en la nuca, tendrán que pelear por tres puntos de oro el fin de semana del 2 de agosto.

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Finalmente y de recibir el mayor castigo que arriesga, el delantero completará las tres jornadas afuera frente a Unión La Calera el fin de semana del 9 de agosto. Los Cementeros son colistas y están obligados a ganar en la segunda rueda para salir del fondo, lo que ya amenaza al plantel de Fernando Ortiz con una llave compleja.

Habrá que esperar por la decisión del Tribunal de Disciplina sobre este caso. El próximo martes 16 de junio se espera el veredicto final, con el que el Eterno Campeón sabrá por cuánto o si es que lo pierde.

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Javier Correa pidió disculpas y ruega a que, al igual como pasó con otros episodios similares, no pase nada más allá de una advertencia. Colo Colo lamenta una baja inesperada de su goleador justo cuando más lo necesitan.

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En resumen, Colo Colo y Correa