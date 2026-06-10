El lateral ha ido recuperando espacio y, ante la ausencia de una figura, asoma como estelar para el cierre de la primera rueda del torneo. El Cacique mostró por qué hace méritos.

Colo Colo comienza a definir su formación para lo que será el cierre de la primera rueda del torneo. Este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas el Cacique enfrenta a Cobresal con la misión de mantenerse lejos en la cima de la tabla de posiciones y con lo hará con una oncena que, por ahora, tiene una tremenda sorpresa.

Además de algunos cambios obligados por el castigo a Joaquín Sosa y Javier Méndez, Fernando Ortiz paró un equipo que tiene a Cristian Riquelme como una de sus principales novedades. El zurdo, que parece estar más afuera que adentro del club para la segunda parte del año, ha recuperado terreno y entrenó entre los titulares.

La noticia ha dado que hablar entre los hinchas y el club mostró las razones por la que ha vuelto a ser opción. Con un lujito a un cuestionado, el lateral toma confianza para aprovechar que Diego Ulloa se sumará con lo justo después de estar con la selección chilena.

Cristian Riquelme saca aplausos con un lujo en Colo Colo

Cristian Riquelme ha vuelto a sumar minutos en Colo Colo y lo hace mostrando una confianza que no había aparecido hasta ahora. Esto lo hace entrenar con los titulares mientras Diego Ulloa estuvo en la gira de Chile por Europa.

Cristian Riquelme gana terreno en Colo Colo y el club muestra por qué. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, el Cacique mostró imágenes de lo que fue el entrenamiento de este miércoles. Ahí se pudo ver una jugada que sacó aplausos para el jugador sacando a pasear a sus compañeros.

En el registro se ve a Cristian Riquelme acomodando un balón mientras recibe la presión de Matías Fernández Cordero. El zurdo reaccionó rápido y se lo sacó con un sombrerito de lujo que refleja la confianza con la que está hoy cuando su futuro se define.

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En las últimas semanas se ha especulado con que el lateral saldrá de Colo Colo a mitad de temporada. Esto, ante el poco espacio que está teniendo desde hace ya varios meses y que ha logrado revertir en la Copa de la Liga.

Habrá que esperar para ver si es que finalmente el zurdo se mantiene entrenando con los titulares. Diego Ulloa volverá de la gira con Chile a pelear su lugar para un partido donde quieren aumentar su ventaja en el liderato.

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Cristian Riquelme saca aplausos con su lujo en el último entrenamiento de Colo Colo. El jugador quiere mostrarse para encontrar un club a mitad de año si no será considerado y trata de convencer de que tiene algo más que aporte.

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En resumen, Colo Colo

n la formación de Colo Colo