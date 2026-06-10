El defensor ha sido uno de los puntos altos de Colo Colo esta temporada pero el DT nunca lo ha considerado en la Roja. Hace méritos pero con los pies en la tierra.

Chile regresa de su gira por Europa con un triunfo ante República Democrática del Congo y una derrota ante Portugal que dejaron claro un gran problema: los centrales. La Roja lamenta no tener muchas variantes en ese puesto, por lo que quienes esperan una oportunidad comienzan a presionar.

Uno de ellos es Jonathan Villagra, zaguero de 25 años y que está viviendo uno de sus mejores campañas en 2026 junto a Colo Colo. Jugando en una línea de tres, el ex Unión Española se ha afirmado al punto de ser uno de los pilares del fondo albo, algo que lo ilusiona con ser opción en el Equipo de Todos.

El DT no lo ha considerado hasta ahora, pero hizo un duro diagnóstico sobre el puesto que abre las puertas al resto. Eso sí, tiene claro que mientras no rinda en el Cacique no habrá forma de poder llegar a la Roja.

Jonathan Villagra le avisa a Nicolás Córdova que quiere ayudar a Chile

Para Jonathan Villagra, la selección chilena es uno de los objetivos que se pone ante su buen momento en Colo Colo. El defensor habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre sus chances de ir a la Roja en la próxima fecha FIFA de septiembre, dando un claro aviso a Nicolás Córdova.

Jonathan Villagra quiere volver a jugar por Chile, donde estuvo por última vez en un amistoso frente a Santiago Wanderers. Foto: Photosport.

“Mi foco hoy es Colo Colo, seguir ganando confianza, jugando, ganando, tratar de conseguir el objetivo a fin de año”, comenzó señalando. “Si se van dando las cosas, obviamente la selección es lo que quieren todos y uno va feliz, pero me preocupo de ir mejorando acá en Colo Colo partido a partido“, agregó.

Jonathan Villagra reconoció que jugar por Chile es algo que quiere en su futuro. “Como jugador uno se proyecta y quiere estar en la selección, es lo normal”, enfatizó.

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“Me tocó ver un poco de cada partido. En el primero nos tocó viajar a Concepción y en el segundo estábamos acá, entrenando, entonces no lo seguí mucho. Pero siempre atento”, añadió.

Finalmente, el zaguero inisistió en que antes de pensar en ser citado al Equipo de Todos, debe rendir en su club. “Uno trabaja para llegar allá, pero hoy por hoy el foco está acá en Colo Colo“.

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Jonathan Villagra se muestra como opción para la defensa de Chile, pero todo dependerá de Nicolás Córdova. Por ahora, el central ayuda a Colo Colo a pelear por el título y así presionar con datos en la mesa.

Los próximos partidos de Chile

Jonathan Villagra trabaja en Colo Colo con la mira puesta en ser parte de la próxima nómina de Chile. En la fecha FIFA de septiembre la Roja se verá las caras con Canadá el día 26 y Estados Unidos el 29, con programación aún por definir.

En resumen, Villagra y Chile