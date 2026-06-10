Turboman, segundo goleador histórico de la Roja, tomó el testimonio del King y le dejó un feroz raspacachos a Córdova por su rol como entrenador de la Roja. "Si sigue hay que apoyar", dijo de todas maneras.

Eduardo Vargas sabe perfectamente qué significa defender la camiseta de la selección chilena con éxito, pues el segundo goleador histórico, estuvo en el bicampeonato de América y se sumó a otro peso pesado del vestuario con sus críticas a Nicolás Córdova.

Turboman dejó declaraciones llamativas en torno al trabajo del DT, que comenzó como interino y apunta a seguir en el cargo para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Fueron en una línea muy parecida a las fuertes críticas que lanzó Arturo Vidal tras la caída ante Portugal.

“No sé qué decir, tienen que traer alguien que quiera estar en la selección”, fue la introducción de los dichos de Vargas. Evidentemente, queda claro el descontento que le produce al experimentado atacante la presencia de Córdova en la dirección técnica.

Eduardo Vargas ante Ecuador en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero en caso de que no, el renquino aumentó la puntería. “Hay buenos jugadores, les falta un entrenador que tenga carácter”, manifestó el Edu, autor de 45 goles con la Roja, donde suma 120 partidos. Experiencia suficiente para saber dónde quiere llegar con esa visión.

En el Equipo de Todos, Varguitas debutó bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Pasó por la tutela de Claudio Borghi. También por la de Jorge Sampaoli. Y bajo las órdenes de Juan Antonio Pizzi. No olvidar al uruguayo Martín Lasarte. Tampoco a Eduardo Berizzo. Ni al colombiano Reinaldo Rueda. Y al inefable Ricardo Gareca. Todos ellos dirigieron a Turboman.

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Vargas no quiere a Córdova en la selección chilena: “Falta alguien que mande a los jugadores”

Eduardo Vargas repasó fuerte a Nicolás Córdova por su trabajo en la selección chilena. Y lo hizo justo después de una fecha FIFA doble en que la Roja perdió ante Portugal casi sin hacerle competencia, aunque el DT pensó que sí. Días más tarde, el Equipo de Todos venció a la República Democrática del Congo.

“Necesitamos un DT que mande a los jugadores dentro de la cancha. Confiamos mucho en la selección y los jugadores”, manifestó Varguitas, quien jugó en Napoli de Italia, Tigres de México, Atlético Mineiro de Brasil, Valencia de España, entre otros clubes.

Nicolás Córdova recibió una crítica de otro nombre fuerte de la Roja. (Joshua Devenie | Photosport).

Aunque también deslizó que alentará si toca. “Si llega un técnico nuevo o sigue el técnico hay que apoyar”, sentenció Eduardo Vargas. Más claro, echarle agua. El King no está solo en esta lucha para desacreditar a Córdova, al parecer…