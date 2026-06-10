A pesar del interés de Independiente de Avellaneda, finalmente el Eche tiene avanzado su arribo al exclub del DT argentino.

Gustavo Quinteros apuntó el fichaje de un mediocampista de contención para Independiente de Avellaneda y, dentro de las alternativas que maneja el club, apareció el nombre del volante chileno Rodrigo Echeverría. Un futbolista que parecía llenar el paladar del exentrenador de Colo Colo.

Y que ya había dado una prueba de aptitud en el fútbol argentino cuando pasó por Huracán. De hecho, fue desde el Globo que saltó al Club León de México, donde milita desde enero del año pasado. Disputó 55 partidos con la camiseta de la Fiera.

A pesar del interés del Rojo, un periodista que maneja mucha información del cuadro trasandino dio casi por hecho que el Eche no llegará al estadio Libertadores de América. Y todo por cerrar un traspaso en un equipo brasileño que Quinteros dirigió por casi tres meses.

Rodrigo Echeverría suma 31 partidos en la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

“Rodrigo Echeverría a un paso de Gremio y se aleja de Independiente”, contó Martín Roldán en X. El comunicador no dio mayores detalles sobre esa negociación con el cuadro de Porto Alegre. Pero parece un hecho que el volante central surgido en Universidad de Chile no volverá a coincidir con Luciano Cabral.

Tampoco con Walter Mazzantti, de quien fue compañero en Huracán. El Tricolor Gaúcho ha tenido algunos problemas en esta campaña. Y eso puede explicar el interés en Eche. “Pensaba que el rendimiento del equipo sería más estable. Es difícil estabilizarlo, pero sé por qué”, argumentó el DT de Gremio, Luis Campos.

Rodrigo Echeverría en el León de México ante el Pachuca. (Leopoldo Smith/Getty Images).

“La falta de tiempo para entrenar, la llegada de nuevos jugadores y la presencia constante de muchos jóvenes generan cierta inestabilidad”, agregó el estratego. Vale decir, refrendó que necesita rendimiento inmediato. Y qué mejor que un habitual seleccionado. Aunque sea del colista de la Conmebol.

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Rodrigo Echeverría cerca de Gremio, el club en Brasil que dirigió Quinteros

Rodrigo Echeverría podría reencontrarse con un excompañero en Gremio, donde Gustavo Quinteros fue echado con viento fresco tras perder la final del estadual cuando recién había llegado tras campeonar en Argentina con Vélez Sarsfield. Leonel Pérez, mediocampista de 21 años.

Leonel Pérez tiene 21 años y fue adquirido a Huracán. (Getty Images).

Otro mediocampista del cuadro de Río Grande do Sul es Juan Nardoni, quien llegó desde Racing Club de Argentina. Y Arthur Melo, un centrocampista surgido en aquel club que incluso llegó a fichar en el Barcelona de España, donde nunca se consolidó.

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El paraguayo Mathias Villasanti, quien quedó marginado de la lista para el Mundial 2026, es otro de los volantes que tiene Gremio. También está el peruano Erick Noriega, quien también puede desempeñarse como defensor central. Y se busca reemplazo para el colombiano Gustavo Cuéllar, quien rescindió su vínculo en febrero de este año. ¿Se sumará el Eche? El tiempo dirá…

Gustavo Cuéllar en acción por Gremio. (Pedro H. Tesch/Getty Images).

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