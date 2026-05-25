El Tano está registrando un inicio tremendo en torneos largos, superando incluso a entrenadores albos que supieron levantar el título a fin de año.

Colo Colo golpeó la mesa con todo en su primera visita al Claro Arena. Con un doblete de Javier Correa los albos vencieron por 2-1 a Universidad Católica y se afianzaron como absolutos punteros de la Liga de Primera 2026.

Uno de los que más aliviado respiró tras esta victoria fue Fernando Ortiz, quien de a poco se ha ido sacando el mote de entrenador que se cae en los partidos importantes. Sin ir más lejos, en la precordillera pudo ganar su primer clásico al mando del Cacique.

Además, con esta victoria el DT albo logró romper una marca notable no solo para el popular, sino que también para el fútbol chileno en este Siglo XXI.

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Ortiz entra en la historia del fútbol chileno con Colo Colo

Tras esta victoria sobre Católica el equipo del Tano Ortiz llegó a 30 puntos tras 13 fechas jugadas. Con esto, el trasandino se anotó el mejor arranque en la historia de los torneos largos durante el Siglo XXI.

El Colo Colo de Ortiz actualmente tiene un 76% de rendimiento en 13 compromisos disputados. Con esto, supera la anterior marca que data del 2010, cuando Hugo Tocalli con el Cacique logró un 74% luego de sumar 29 de 39 puntos posibles.

Fernando Ortiz ganó ante Católica su primer clásico como entrenador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Además, Ortiz superó a dos entrenadores albos que a la larga terminarían siendo campeones como Gustavo Quinteros y Jorge Almirón. En el 2022 Quinteros alcanzó un 69% tras 13 fechas jugadas (27 puntos), mientras que Almirón en el 2024 llegó a un 56% en la misma cantidad de compromisos (23 unidades).

Un dato que viene a demostrar la gran campaña en números que está teniendo el Colo Colo de Ortiz. Matemáticamente ya es campeón de invierno, pero sin lugar a duda que el gran objetivo es mantener esto varios meses más hasta lograr bajar el cielo la estrella 35 para los albos.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora se verán las caras antes Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis