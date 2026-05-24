El técnico de los Albos mostró su alegría por quedarse con el duelo ante U. Católica.

Universidad Católica y Colo Colo animaron un entretenido clásico en el Claro Arena. Incluso, la pasión encendió la temperatura incluso tras el pitazo final, pero Fernando Ortiz se lo tomó con tranquilidad.

Los Albos consiguieron un triunfazo en Las Condes y son más líderes que nunca, sacándole 8 puntos de ventaja a Huachipato, 10 a los Cruzados y 13 a U. de Chile (tiene un partido menos). Además, ya se aseguraron ser campeones de invierno en el fútbol chileno.

La alegría de Fernando Ortiz

Colo Colo comenzó sufriendo en el Claro Arena con un autogol de Arturo Vidal, pero dos anotaciones de Javier Correa dieron vuelta la historia. De esta manera Fernando Ortiz festejó su primer triunfo en un clásico desde su arribo a Pedrero.

“Pudimos sacar un triunfo en una cancha difícil, seguimos sumando y estamos ahí y vamos creciendo. Entramos pensando qué iba a pasar y ellos entraron jugando un clásico. Lo pudimos revertir con actitud y con ganas de querer jugar un clásico y el resultado está a la vista“, indicó Ortiz a TNT Sports.

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Sin dudas que la gran figura de la noche en Las Condes fue Javier Correa. El delantero argentino llegó a 8 anotaciones en la Liga de Primera y pasa por un gran presente. En el entretiempo debió salir por problemas musculares. “Javi está en un buen momento, ojalá no sea nada lo que sucedió”, indicó Ortiz.

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica tuvo una alta temperatura. Ya en el partido habían tenido un fuerte encontrón Vicente Bernedo y Leandro Hernández, pero tras el pitazo final hubo hasta golpes entre ambos planteles. José Cabero podría incluir a los involucrados en el informe con el apoyo de las imágenes.

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Fernando Ortiz se fue al camarín tras el final del partido, por lo que acusó que no sabía bien lo sucedido, pero que esto es normal para este tipo de duelos. “Yo estaba abajo, no sé lo que pasó, pero es un clásico”, cerró. Algo así como “yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno”.