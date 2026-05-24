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Universidad de Chile

El cruce perfecto: Marsella felicita a la U por sus 99 años con imagen de Alexis en medio de rumores de fichaje

El cuadro francés decidió saludar a los azules, pero con un guiño directo al corazón de los hinchas con el tocopillano.

Por Cristián Fajardo C.

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Alexis Sánchez aparece como regalo para la U en su aniversario.
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Universidad de Chile cumple 99 años de historia esta jornada, por lo mismo ha recibido saludos de todas partes del mundo para sus festejos, donde hay alguien que no se quedó afuera.

Alexis Sánchez siempre ha rondado en el radar de los azules, pero nunca se ha concretado su paso por el cuadro bullanguero, algo que tiene como una promesa familiar.

Pero justo cuando la U apaga las velitas apareció un particular posteo que relaciona a los azules con el tocopillano, en un mensaje que no pasó desapercibido.

Alexis siempre ha estado relacionado con la U, más allá de que jugó en Colo Colo.

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Marsella invita a Alexis Sánchez al aniversario de U de Chile

Fue la cuenta de Instagram del Olympique de Marsella quienes saludaron por medio de sus plataformas digitales a Universidad de Chile, cuando inicial los festejos para el centenario.

Pero lo hicieron de una manera que hicieron latir a los corazones bullangueros, porque pusieron la imagen de Alexis Sánchez, lo que provocó una ola de comentarios.

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El tocopillano justo está finalizando su contrato con Sevilla, por lo que uno de los rumores es que pueda volver y ponerse la camiseta de la U, como le prometió a su padre cuando niño.

Mira la foto:

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