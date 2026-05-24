El ex albo se tiñó de azul completamente para festejar los 99 años del equipo que hace rato defiende. Emotivas palabras para los hinchas.

U de Chile está de cumpleaños y sopla 99 velitas, justo el día en que se juega el Clásico entre U Católica y Colo Colo. Por eso salieron voces al respecto, con íconos y también actuales jugadores de los azules a celebrar.

Uno de ellos fue Matías Zaldivia, quien por años jugó, campeonó y se identificó con los albos. El defensor lleva ahora tiempo defendiendo a gran nivel a la U, club por el cual se flechó totalmente.

Fue así que en el aniversario bullanguero, el argentino le dedicó un especial video a la institución y a todos sus hinchas. Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, de lado y lado.

Zaldivia se tiñe de azul en aniversario de U de Chile

Matías Zaldivia festejó los 99 años de la U y dedicó emotivo mensaje acompañado de un video de su paso por el club. El defensa solo piensa en su club, en día donde sus clásicos rivales se enfrentan en el Claro Arena.

Zaldivia y su gran campaña con los azules /Photosport

“Feliz aniversario al Club Universidad de Chile, gracias por hacerme parte de esta historia, por el cariño de toda su gente, por el apoyo incondicional en cada cancha y en cada partido”, posteó.

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Zaldivia no se quedó ahí y le dijo a los hinchas azules que está “muy orgulloso de vestir esta camiseta y de defender estos colores cada día. Vamos la U”. Junto al mensaje, un emotivo video de su paso por el club.

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La U no jugó esta fecha debido a que se reprogramó su partido ante O’Higgins. La razón es que los celestes venían de vuelta de Uruguay y a hora viajan a Colombia, por Copa Sudamericana, por lo que el reglamento les permitía aplazar el duelo. Finalmente se jugará el 18 de junio, en el Estadio Nacional.

Zaldivia y su video azul: