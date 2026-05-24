Ojo con la transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Colo Colo por Liga de Primera?

Duelo de candidatos al título en el primer Clásico a jugarse en el Claro Arena. Ambos irían con equipos estelares a la cancha.

Alarma de partidazo: U Católica buscará acercarse a la cima del torneo en el siempre llamativo Clásico contra Colo Colo. Ambos equipos vienen de buenas actuaciones y por primera vez se jugará este duelo en el Claro Arena.

Los albos son líderes del torneo, con 27 unidades, y vienen de tremenda goleada por 6-2 ante Ñublense. Ahí se espera que Fernando Ortiz repita el XI que le dio un arsenal de goles en la fecha pasada.

Por su parte, los cruzados no se guardarían nada pensando en Boca Juniors y Copa Libertadores. Es que están a siete puntos del Cacique y no quieren perder más terreno en la Liga de Primera.

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¿Dónde ver EN VIVO por TV y streaming U Católica vs Colo Colo?

El partido entre U Católica y Colo Colo podrá verse en vivo por las pantallas de TNT Sports Premium en televisión, a las 18:00 horas de este domingo 24 de mayo. Además, en streaming estará disponible por TNT Sports en HBO Max, con señales partidarias de hinchas de cada equipo.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

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Así, se espera que los locales formen con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

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Por su parte, el Cacique iría con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa.

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