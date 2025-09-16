El eterno candidato al título tuvo un duro inicio de aventura en la edición 2025/26 de la UEFA Champions League. Este martes el Real Madrid tuvo que remarla y, con un hombre menos, venció por 2 a 1 al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu.

En la primera fecha de la fase liga, los Merengues salieron a su cancha con la obligación de dar un golpe a la mesa. Con campaña perfecta en La Liga de España, debían demostrar que están para pelear el título, pero de no ser por Kylian Mbappé las cosas se complicaban y mucho.

El francés fue el gran responsable de que los Merengues pudieran sumar de a tres gracias a dos penales. Esto, para dar vuelta un partido que se puso a favor del OM gracias al hijo de un histórico del fútbol.

Real Madrid logra un sufrido triunfo en la UEFA Champions League ante Marsella

El Real Madrid tuvo una serie de problemas, pero igual se las arregló para sumar de a tres. Este martes los Merengues sufrieron con lesiones, expulsados y una inesperada figura rival que los complicó más de la cuenta.

Timothy Weah dio la sorpresa poniendo en ventaja al Olympique de Marsella ante Real Madrid en la UEFA Champions League. Foto: Getty Images.

Fue en apenas 3′ minutos de juego cuando Trent Alexander-Arnold sufrió problemas físicos que le impidieron seguir. En su lugar ingresó Dani Carvajal, quien sería protagonista más adelante.

Publicidad

Publicidad

El ajuste de las piezas tras la modificación obligada terminó costándole caro al Real Madrid. En los 22′ y luego de un contragolpe letal, Timothy Weah, hijo del histórico George, apareció en el área para anotar el 0 a 1 que silenció el Santiago Bernabéu.

Pero la respuesta no tardaría en llegar de parte de los Merengues. Un penal en los 27′ le permitió a Kylian Mbappé a poner el 1 a 1 que devolvió al partido a un gigante español que era dominador pero no lograba plasmarlo en el marcador.

ver también Alerta en la Roja: Real Madrid desata polémica al no ceder a figura al Mundial Sub 20

Ya en el complemento y con el reloj en 71′ vino la gran polémica. Dani Carvajal se encaró con el arquero Gero Rulli y le pegó un cabezazo que el VAR acusó para expulsarlo. Con 10 hombres, el Real Madrid quedó con la tarea cuesta arriba pero otro lanzamiento desde los 12 pasos vendría al rescate.

Publicidad

Publicidad

Una polémica mano en el área de Facundo Medina en los 80′ fue sancionada por el juez de inmediato. Ahí, Kylian Mbappé nuevamente se hizo presente para batir al guardameta y así asegurar los primeros tres puntos.

Real Madrid logra un triunfo muy sufrido y tumba a un Olympique de Marsella que dio una enorme pelea. Los Merengues siguen con su campaña perfecta y se ilusionan con volver a levantar la Orejona como ya lo han hecho tantas otras veces en el pasado.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los próximos partidos del Real Madrid y Olympique de Marsella?

Real Madrid y Olympique de Marsella se olvidan de la UEFA Champions League para enfocarse en sus desafíos locales. Mientras los Merengues recibirán al Espanyol por La Liga el sábado 20 de septiembre desde las 11:15 horas, el OM hará lo propio con el PSG por la Ligue 1 el domingo 21 a partir de las 15:45 horas.

ver también Lo sufrió Chile y Brasil, tiene cláusula de 100 millones y ahora suena en el Real Madrid

Así está la tabla de posiciones de la UEFA Champions League en vivo