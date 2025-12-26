El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo ha estado pasando nada de bien en las últimas semanas. El equipo de los chilenos no ha rendido como se esperaba y las críticas no se hacen esperar, a lo que ahora suman castigos terribles.

Días atrás, en el partidazo que animó el Niño Maravilla contra el Real Madrid, el defensor Marcao vio la tarjeta roja. Una torpe doble amarilla lo terminó sacando de un encuentro en el que se llevaron una derrota que pudo ser otro resultado y que ahora le cuesta una sanción severa.

De hecho, el jugador estará más de un mes alejado de las canchas por la situación. Un golpe importante considerando que es uno de los titulares y que no estará a disposición cuando el proceso de Matías Almeyda está tambaleando.

Seis fechas de castigo para un compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

En La Liga de España no tuvieron piedad y le dieron un severo castigo a Marcao. El defensor del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se perderá los próximos seis partidos de su equipo, justo cuando más necesitan salvar a Matías Almeyda del despido.

Marcao recibió seis fechas de sanción tras ser expulsado en el Sevilla ante Real Madrid. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre un duro golpe. Foto: Getty Images.

El Comité de Disciplina de la RFEF entregó las resoluciones de los casos que dejó la última fecha. Ahí confirmaron que el zaguero será baja por más de un mes debido a distintas situaciones que se dieron en su expulsión.

Publicidad

Publicidad

Una de las fechas de castigo será por la doble amarilla que Marcao vio contra Real Madrid. A ellas se suman cuatro más por “insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal” y una última por “conducta contraria al buen orden deportivo“.

ver también Alexis Sánchez alerta: revelan la lista de delanteros que busca el Sevilla para el 2026

Esta situación lo margina inmediatamente del cierre de la primera rueda de la temporada ante Levante y Celta de Vigo. Tras ello vendrán las otras cuatro jornadas restantes frente a Elche, Athletic, Mallorca y Girona.

El regreso se podría dar recién el fin de semana del 15 de febrero, cuando el elenco de los chilenos deba visitar al Alavés. Sin duda un golpe importante para un Matías Almeyda que está colgando en la banca.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo pierden a un compañero clave en el Sevilla por un duro castigo. Ahora la misión será encontrarle un reemplazante rápido y así trabajar para volver al triunfo de una vez por todas.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo?

Sin Marcao, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se prepara para su regreso a las canchas tras las fiestas de fin de año. El próximo sábado 4 de enero desde las 10:00 horas el elenco de los chilenos recibe al Levante.