Este fin de semana y si bien no le fue bien a nivel colectivo, Alexis Sánchez se robó la película nada menos que ante el Real Madrid. El Niño Maravilla fue figura en la derrota del Sevilla ante los Merengues y le tocó el corazón a los hinchas de todo el mundo.

A pesar de los años, el tocopillano demostró que sigue siendo igual de peligroso cuando tiene opciones. Una actuación que sacó aplausos en todo el planeta y le valió elogios de uno de los influencers futboleros más importantes del mundo.

Aquel hombre que le dio vida a los videos más llamativos de Matías Fernández en los últimos años volvió a hacer protagonista a un chileno. Esto, con palabras que emocionaron a todos sus seguidores y que elevó al delantero como un crack de época.

El influencer futbolero más popular de todos pone en un altar a Alexis Sánchez

Pese a que no le fue como quería, Alexis Sánchez terminó destacando con luz propia en la derrota del Sevilla ante Real Madrid. El 2 a 0 sufrido por el elenco del chileno en el Santiago Bernabéu pasó a segundo plano ante l actuación que tuvo.

El popular influencer Iker Ruiz deliró con el partido de Alexis Sánchez contra el Real Madrid este fin de semana. Foto: Instagram.

Iker Díaz, reconocido por sus videos dedicados a distintas figuras del fútbol en el mundo, no quedó ajeno a lo que hizo el tocopillano. “Ganó el Madrid pero el partido de Alexis es para enmarcarlo“, lanzó a través de su cuenta de Instagram.

Publicidad

Publicidad

El influencer futbolero no se detuvo ahí y enfatizó en que Alexis Sánchez se mantiene como en sus mejor época a pesar del paso de los años que tanto le han criticado en España. “La clase nunca se va“, señaló.

ver también “Difícil jugar en el Bernabéu”: el palo de Alexis Sánchez tras polémico triunfo del Real Madrid ante Sevilla

Esto no pasó desapercibido por los seguidores chilenos del rostro digital. No son pocos los que ya quieren que le haga uno de sus populares videos al Niño Maravilla para así dejar en claro que no se ve algo como lo que hizo todos los días.

Ahora el tocopillano tendrá que enfocarse en lo que será la temporada 2026. Ya sin fútbol hasta el año que viene, el goleador histórico de la Roja tendrá tiempo para recuperarse y así seguir demostrando ese nivel que sacó aplausos en todo el mundo.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez sigue dando que hablar gracias a su gran actuación frente al Real Madrid. El Sevilla recupera a un Niño Maravilla que estuvo perdido en los últimos años y que poco a poco vuelve a tener esa chispa eterna de un atacante único.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en la temporada 2025/26?

Con su actuación ante Real Madrid, Alexis Sánchez llegó a los 14 partidos oficiales en total con la camiseta del Sevilla en la campaña 2025/26. En ellos el Niño Maravilla ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 710 minutos que ha estado en la cancha.