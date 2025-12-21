Alexis Sánchez tenía clarísimo que el Sevilla debía afrontar un desafío muy difícil ante el Real Madrid, aunque también fue uno de los que más sacó la cara por el cuadro de Nervión. A pesar de la derrota, las sensaciones en el equipo de Nervión no fueron totalmente negativas.

Algo de eso deslizó Sánchez, de hecho. El goleador histórico de la selección chilena exigió al máximo al golero belga Thibaut Courtois. Después generó una clara ocasión gol con un pase profundo muy preciso para Gerard Peque Fernández, quien no pudo acertar en la definición.

En líneas generales, un gran partido del tocopillano en el mismísimo Santiago Bernabéu. También mostró satisfacción por esa actuación. Pero quiso dejar clarísimo su nivel de exigencia. Y les dejó un mensaje de remezón a sus compañeros en el equipo adiestrado por el DT argentino Matías Almeyda.

Alexis Sánchez fue titular y jugó todo el partido en el Bernabéu. (Fran Santiago/Getty Images).

“Por eso te digo que muy contento por los jugadores y por el equipo. Seguir así con esta mentalidad, pero que no sea un partido”, fue parte del recado que AS10 lanzó para motivar al equipo en el que se erigió muy rápido como un referente en el vestuario. Algo que ha destacado Almeyda en más de una ocasión.

Añadió que “sea más constante, como un equipo grande que estoy acostumbrado yo”. El Dilla tiene mucha razón: jugó en el Barcelona de España, el Manchester United de Inglaterra, el Inter de Milán de Italia y el Olympique de Marsella de Francia. De los clubes más grandes en varios países.

Alexis Sánchez plantea un desafío al Sevilla: jugar siempre como ante el Real Madrid

El Sevilla tendrá suficiente tiempo para afinar detalles para el próximo desafío y Alexis Sánchez se refirió a ese duelo contra el Levante, que se disputará el 4 de enero en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 10 de la mañana, según el horario de Chile continental.

Alexis Sánchez enfrenta la marca del alemán Antonio Rüdiger del Real Madrid. (Angel Martinez/Getty Images).

“Ahora a descansar mentalmente y prepararse para el año siguiente. Tenemos que empezar a levantar cabeza y a jugar como lo hicimos acá”, sentenció AS10, quien pretende replicar lo hecho ante el Real Madrid en condición de visitante contra la mayoría de los rivales que restan en la temporada.

Tuvo más. “Después los detalles, los goles, crear las ocasiones es lo más difícil en el fútbol. Me voy contento porque nos creamos ocasiones contra un gran rival”, expuso Alexis Sánchez, quien tiene confianza en que, en caso de repetir este desempeño, estarán más cerca de ganar que de perder.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

A pesar de la caída frente al Real Madrid, el Sevilla marcha en la parte superior de la tabla. Pero con riesgo de caer a la inferior.