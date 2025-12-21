Alexis Sánchez demostró que, pese a los años, puede seguir siendo un problema para los clubes más importantes del mundo. Este sábado el Niño Maravilla fue la gran figura en la polémica derrota del Sevilla ante Real Madrid, por la que lanzó un inesperado dardo.

En el choque válido por La Liga de España, el tocopillano fue titular y una pieza clave para preocupar a la portería de Thibaut Courtois. No obstante, cuando el encuentro estaba aún abierto, una expulsión cambió por completo las cosas.

Luego del encuentro, el Niño Maravilla conversó con la prensa y fue categórico respecto a lo que pasó en el Santiago Bernabéu. De hecho, remarcó que siempre será difícil ir a la casa de los Merengues y le tiró la oreja a sus compañeros.

Alexis Sánchez y su “repaso” al Real Madrid tras polémico triunfo ante Sevilla

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudo con el Real Madrid. Los Blanquirrojos cayeron por 2 a 0 ante los Merengues en un duelo que dio que hablar tras la expulsión de Marcao en los 68′ minutos de juego.

Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, sufrió una polémica derrota ante Real Madrid. Foto: Getty Images.

El Niño Maravilla fue la figura de los sevillanos y tras el compromiso sacó la voz para ser categórico respecto a la tarjeta roja. “¿Expulsión de Marcao? No lo sé, amigo. Es un partido que ya terminó y perdimos“.

Pero Alexis Sánchez no se detuvo ahí y, aplaudiendo el nivel que mostró el plantel, lanzó un camuflado dardo contra el Real Madrid. “Solamente muy contento por mis compañeros jugando con uno menos. Ya saben que es más difícil jugar en el Bernabéu. Muy contento por la entrega del equipo, creo que tenemos que jugar así todos los partidos y no solo contra un grande“.

Eso no fue todo ya que el tocopillano abordó la expulsión de Matías Almeyda por una polémica sobre la hora. “¿Fue con el árbitro? No lo sé, no tengo muy claro, estaba a lo mío y entré el último“.

Alexis Sánchez decidió dejar hasta ahí el tema y aseguró que “es un partido terminado y no hay vuelta atrás”. En esa misma línea, el Niño Maravilla le hizo un pedido al plantel del Sevilla: “Hay que mejorar los detalles“.

Finalmente, valoró la actitud que tuvo el elenco sevillano. “Contento por mis compañeros, jugando contra un equipo grande y sacando la cara por el Sevilla en casa del Real Madrid“.

Alexis Sánchez demostró que puede seguir siendo un aporte y dejó en claro que el Sevilla tiene con qué pelear. Quedará esperar para ver si esto levanta a unos Blanquirrojos que no lo han pasado bien en la primera parte de la temporada.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Sevilla en la temporada 2025/26?

Tras el duelo con Real Madrid, Alexis Sánchez llegó a los 14 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 710 minutos que acumula dentro de la cancha.