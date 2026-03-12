El Real Betis de Manuel Pellegrini se juega este jueves la ida de los octavos de final de la Europa League, como visita contra el Panathinaikos en Grecia. La misión del ingeniero será mantener el mismo buen tranco de la fase de liga en el torneo continental.

Pero no es lo único que ha marcado la agenda sobre Pellegrini en las últimas semanas. Es que se habló de una cláusula de contrato con el club español que hacía más fácil una hipotética llegada a la selección chilena.

Sin embargo, el presidente del club, Ángel Haro, negó rotundamente dicha cláusula. De igual manera, explicó que por la buena relación con el entrenador, si se diera el caso tendría toda la disponibilidad de negociar como gesto para el DT.

La Roja, tema cerrado para Pellegrini

Pero fue el mismo Pellegrini quien volvió a sepultar sus opciones en La Roja: “el tema de la selección de Chile es un tema totalmente cerrado“, dijo tajante el ingeniero.

Pellegrini le vuelve a cerrar la puerta y las ventanas a la selección chilena.

El ingeniero chileno agregó que “lo he dicho muchas veces. En noviembre habrá elecciones presidenciales en la federación, así que no es un tema que esté vigente ni estoy pendiente de eso en estos momentos“.

Pellegrini sentenció que “yo estoy centrado absolutamente en lo que es el Real Betis, en intentar rematar esta temporada lo más arriba posible en la liga española y en la Europa League“.

Cabe recordar que la selección chilena tiene a Nicolás Córdova como entrenador interino tras la salida de Ricardo Gareca. La Roja no tendrá acción por los puntos este 2026, más el inminente adiós de Pablo Milad en la ANFP, han dilatado la elección del nuevo técnico con miras al Mundial 2030.

