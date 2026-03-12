Este jueves el Real Betis de Manuel Pellegrini tiene un imperdible desafío por la UEFA Europa League. El conjunto del Ingeniero viaja a Grecia para medirse en los octavos de final del certamen europeo ante Panathinaikos, en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas.

¿A qué hora juegan Panathinaikos vs. Real Betis por Europa League?

Panathinaikos recibe la visita del Real Betis de Manuel Pellegrini por los octavos de final de la Europa League este jueves 12 de marzo, a partir de las 14:45 horas de Chile , en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas.

ver también ¡Tiembla el Ingeniero! Barcelona va por una de las figuras del Betis de Manuel Pellegrini

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming al Real Betis de Manuel Pellegrini hoy?

El partido por octavos de final entre Panathinaikos y Betis será transmitido por TV en Chile a través de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/Telsur: 85 (SD) – 844 (HD)

Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)

Tu Ves: 508 (HD)

Zapping: 90 (HD)

También podrás ver en vivo el encuentro vía streaming a través de la plataforma online Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

Cómo llegan Real Betis y Panathinaikos

El conjunto del DT chileno llega como favorito a este encuentro tras haber tenido una gran ronda previa, terminando la fase de liga del torneo en el 4° lugar de la tabla de posiciones con 17 unidades en ocho encuentros, solamente superado por Lyon, Aston Villa y Midtjylland de Darío Osorio.

Publicidad

Publicidad

Los verdes, por su parte, debieron pasar por la ronda de playoffs tras terminar 20° en la tabla de posiciones de la fase de liga con 12 unidades. Sin embargo, en esa instancia dieron la sorpresa y eliminaron al Viktoria Plzeň, imponiéndose 4-3 en los lanzamientos penales, luego de igualar 3-3 en el marcador global.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?