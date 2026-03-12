En la U de Chile quieren tirar la casa por la ventana de cara a su centenario. La salida de Francisco Meneghini adelanta los planes del club pensando en sus 100 años en 2027 y comienzan a buscar técnicos con una verdadera leyenda en la mira.

Luego de que el club confirmara la salida de Paqui, la dirigencia inició de inmediato la búsqueda de su próximo entrenador. Nombres han aparecido varios, pero ninguno como el que se conoció durante la tarde de este jueves.

Un campeón del mundo y parte de los técnicos más importantes de la historia de Sudamérica está en carpeta. Pero esto no sería sólo para tomar el puesto de Francisco Meneghini, sino que también para liderar el proyecto del centenario azul.

La U quiere dar el golpe con Luiz Felipe Scolari

El nombre de Luiz Felipe Scolari vuelve a aparecer en el radar del fútbol chileno. El histórico técnico brasileño es una de las cartas que manejan en la U para poder cubrir la salida de Francisco Meneghini.

Luiz Felipe Scolari es tentado por la U y ya dio un primer paso. Foto: Getty Images.

El estratega de 77 años, campeón del mundo con Brasil en 2002, hoy es secretario técnico de Gremio, un rol que parece estar llamando mucho la atención del Bulla. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Rodrigo Hernández en Los Tenores de Radio ADN este jueves. “A mí me llegó la información hace minutos… me acaba de llegar”, adelantó.

Publicidad

Publicidad

“Alguien influyente y que tiene línea directa con este técnico que fue campeón del mundo. Sonó en Colo Colo”, dijo antes de soltar el nombre de Scolari. Eso sí, con un detalle: “Felipao no es que esté en la carpeta, no tiene información de que quiere venir a la U. Aún los dirigentes no saben que le interesaría“.

El reportero no se quedó ahí y aseguró que “el topo que lleva esta información indica que a Felipao ya se le planteó a través de un intermediario la posibilidad de ser el entrenador y jefe de un proyecto grande en la U por el centenario“.

ver también Los dos técnicos argentinos de renombre que mira la U para reemplazar a Francisco Meneghini

Esto le daría al brasileño el mando del Romántico Viajero a un nivel mucho más grande e importante, algo que lo entusiasmó. “Felipao dijo que suena interesante, que no lo descarten y que avancen“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el reportero enfatizó en que esta situación podría avanzar esta misma semana. “Podría ser planteado en las próximas horas en Azul Azul“, remató.

Luiz Felipe Scolari se suma a la lista de nombres que tienen en la U para reemplazar a Francisco Meneghini. Para el brasileño el proyecto es aún mayor pensando en un 2027 donde el Romántico Viajero quiere celebrar sus 100 años en grande y, ojalá, prepararlos con tiempo.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Sumando a Scolari como opción para la banca, la U sigue trabajando para poder volver al triunfo en la Liga de Primera. El Romántico Viajero se prepara para visitar a Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también “Paqui es…”: ex pupilo de Francisco Meneghini y su palo al plantel de la U

En resumen, la U va por Scolari por…