Mercado de Pases

Batacazo: lo fue a buscar Colo Colo, les dio portazo y ahora es el DT estrella que quiere Perú

Desde suelo incaico avisaron que la federación va por un experimentado en selecciones, donde ya lo buscaron hace años en Macul.

Cotizado DT se deja querer.
© Getty ImagesCotizado DT se deja querer.

Por Nelson Martinez

La selección de Perú quedó penúltima en las recientes Eliminatorias, solo superando a Chile, y busca con urgencia nuevo entrenador tras el ciclo de Óscar Ibáñez. Y ahí, uno que siempre quiso Colo Colo toma fuerza.

Si bien fue Ricardo Gareca quien acercó posiciones en un inicio, finalmente el Tigre y los del Rímac separaron caminos y en la federación peruana entraron de lleno mirando a Brasil.

¿El elegido? Luiz Felipe Scolari, actual coordinador deportivo de Gremio, quien en 2020 estuvo cerca de llegar a Colo Colo, con el recordado viaje de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina a Brasil, para ir a buscarlo.

De rechazar Colo Colo a ser carta firme en Perú

Luiz Felipe Scolari, el entrenador que públicamente rechazó a Colo Colo, apareció como carta firme en la selección de Perú, donde quieren hacerlo volver a la banca para calzarse el buzo.

En un inicio la parada principal es Buenos Aires, pero hay otros directores que les agrada un nombre que en su momento el presidente de la federación conversó con él. Se busca conversar con Luiz Felipe Scolari”, avisaron desde el medio local RPP.

Eso sí, la tienen difícil en Perú, ya que el DT brasileño es conocido por rechazar ofertas potentes por muy buenas que sean económicamente. Es más, en su momento explicó el portazo a Colo Colo.

“Recibimos al presidente Aníbal Mosa en Porto Alegre y estuvimos con el director deportivo (Marcelo Espina). Conversamos durante un rato largo, pero no llegamos a un acuerdo. Muchas veces eso no tiene que ver directamente sólo conmigo”, dijo el brasileño.

