El fútbol nacional vuelve a tener a un representante en semifinales de un torneo internacional, ya que Universidad de Chile buscará acceder a la final de la Copa Sudamericana.

Los azules le ganaron por 2-1 a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final, con lo cual se metieron entre los cuatro mejores del segundo torneo en importancia que organiza la Conmebol.

La U se medirá con Lanús por el paso a la final y los hinchas del resto de los clubes chilenos empiezan a alentar al cuadro laico.

Colo Colo puede verse favorecido gracias a la U si gana la Sudamericana

Universidad de Chile va por su segundo título en la Copa Sudamericana y si aquello ocurre incluso puede beneficiar a su archirrival.

Colo Colo ha tenido una temporada 2025 para el olvido y por ahora se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, es decir, fuera de clasificación a torneos internacionales para 2026.

Si la U logra la hazaña y gana la Sudamericana nuevamente, de inmediato tendrá un cupo para jugar la Copa Libertadores 2026 y será cabeza de serie del torneo, gracias a las bases de la Conmebol.

La U va por el título de la Copa Sudamericana. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

En el caso que los universitarios accedan a la Libertadores vía título de la Sudamericana va a liberar un cupo en la Liga de Primera, y si el torneo termina tal como está, el beneficiado será el octavo en la tabla de posiciones, que es ni más ni menos que Colo Colo.

Los albos pueden meterse en la Copa Sudamericana de 2026 no por derecho propio, sino por el campañón internacional de la U.

