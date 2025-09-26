Diario argentino fulmina a la U tras clasificación a semis de la Sudamericana: “El equipo que…”

Universidad de Chile sigue firme en la Copa Sudamericana, porque eliminó a Alianza Lima y clasificó a las semifinales del certamen internacional.

El equipo nacional venció por 2-1 a los peruanos en Coquimbo, resultado que le alcanzó para seguir avanzando en el segundo torneo en importancia que organiza la Conmebol.

La U quiere jugar por segunda vez la final de la Copa Sudamericana, pero para ello debe volver a Argentina tras la barbarie que vivieron sus hinchas ante Independiente en Avellaneda, debido a que quedó emparejada con Lanús en semifinales.

Olé calienta la semifinal de la U con Lanús

Universidad de Chile regresa a Buenos Aires y en la prensa argentina ya calientan la serie con el cuadro granate, ya que en Olé indican que el cuadro transandino debe jugar con un club que tuvo que ser eliminado del certamen.

“Ojo al Grana. Jugará semi vs. U. de Chile, el equipo que debería haber sido expulsado del torneo“, indicó el citado diario argentino en su portada.

“Tras vencer a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile regresará a la Argentina para enfrentar a Lanús a dos meses de la barbarie que protagonizó en la cancha de Independiente”, agregó el diario deportivo argentino.

La U y Lanús serán una de las series de la Sudamericana, mientras que la otra semifinal la protagonizan Independiente del Valle con Atlético Mineiro.