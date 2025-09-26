Universidad de Chile ya está en semifinales de Copa Sudamericana. Los dirigidos por Gustavo Álvarez dejaron en el camino a Alianza Lima y ahora ya se enfocan en Lanús y una nueva visita a Buenos Aires.

Los azules se hicieron fuertes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, lo que además contó con la gran jornada de Lucas Assadi. El “Ninja azul” abrió el marcador y ahora tiene cinco tantos en la campaña 2025.

ver también Lucas Assadi y récord en U de Chile: el ninja azul alcanza histórico lugar del Chuncho en Copa Sudamericana

Lo que fue destacado por un histórico de Universidad de Chile que ya sabe de ser campeón en a nivel continental. Es que Diego Rivarola tomó la palabra y se ilusionó con la campaña que está llevando el elenco dirigido por Álvarez.

“La temporada siempre tiene expectativas altas. Viendo lo que vivimos el 2011 que ganamos la Copa Sudamericana, ese equipo se fue construyendo en el camino. Con individualidades y ganando partidos importantes”, indicó en ESPN.

¿Lucas Assadi es el nuevo Eduardo Vargas?

Pero tras ello, el goleador hizo una comparación que llamó más que la atención e ilusionó a varios. Es que para Diego Rivarola, lo que ha hecho Lucas Assadi se parece mucho a lo de Eduardo Vargas, quien fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana con sus once tantos siendo el goleador del torneo.

“Hoy Assadi me recuerda a Eduardo Vargas, en cada partido que entraba marcaba gol y también en los partidos importantes, como lo hizo hoy (ayer)“, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que tras la campaña en la U del 2011, Eduardo Vargas emigró al Nápoles por cerca de 14,8 millones de dólares. Por su parte Assadi tiene un piso de venta de 5 millones de la moneda estadounidense. Cifra que podría aumentar notoriamente a fin de año.