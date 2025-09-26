Universidad de Chile ya está en semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras derrotar por 2-1 a Alianza Lima, por la revancha de cuartos de final en Coquimbo. Los goles azules fueron obra de Lucas Assadi y Javier Altamirano, ambos de gran factura.

Y el tanto de Assadi no sólo ratifica la explosión definitiva y gran presente del canterano azul, sino que también lo posiciona en un récord entre históricos de la U.

Es que la conquista significa el quinto gol de Assadi en la presente Copa Sudamericana, posicionándose como el segundo máximo artillero de la U en la competencia continental que el Chuncho ganó en 2011.

Assadi, con tarea para ser el exclusivo segundo goleador de la U en Sudamericana

El gol contra Alianza Lima igualó a Assadi con Charles Aránguiz y Juan Manuel Olivera, los tres con cinco goles en la historia azul en la Copa Sudamericana, superado sólo por Eduardo Vargas (11) y por delante de Isaac Díaz (4).

Cabe recordar que el registro de Eduardo Vargas en la Copa Sudamericana 2011 fue brillante con 11 goles, como el el botín de oro del certamen, el mejor jugador y campeón con Universidad de Chile.

Tras acceder a la U a la Sudamericana 2025 eliminado de Copa Libertadores como tercero de grupo, y en medio del despertar de Assadi, Lucas ha marcado un tanto en la ida y en la vuelta contra Guaraní e Independiente. Ahora le tocó el turno a Alianza en la revancha.

Y el recuento podría continuar considerando que Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales. Es decir, Assadi tiene asegurados dos partidos más por la presente Sudamericana con posibilidad de marcar. Y un tercer duelo si los azules logran meterse a la final contra Independiente del Valle o Atlético Mineiro.