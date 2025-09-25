Es tendencia:
Copa Sudamericana

Lucas Assadi pegó primero, sigue en racha, e ilusiona a U de Chile en la Sudamericana

Lucas Assadi mantiene la ilusión de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y con un golazo que lo mantiene en racha goleadora.

Por Miguel Gutiérrez

Lucas Assadi adelantó a Universidad de Chile en el marcador ante Alianza Lima.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi adelantó a Universidad de Chile en el marcador ante Alianza Lima.

U de Chile se mantiene en carrera en la Copa Sudamericana por obra y gracia de Lucas Assadi en la revancha que disputa ante Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso.

No habían pasado ni cinco minutos del partido de vuelta que se disputa en Coquimbo, para que el 10 de los azules nuevamente mostrara su calidad ante todo el continente.

Lucas Assadi ilusiona a toda U de Chile en la Sudamericana

Lucas Assadi necesitó de solo cuatro minutos para hacer gritar a los dirigentes de U de Chile, como a los funcionarios del club, los únicos presentes en el recinto del puerto pirata.

La U salió jugando desde el fondo, Matías Sepúlveda sacó un cachetazo venenoso de zurda contra la banda y el carrerón del 10 que terminó con la pelota dentro de la red, con definición cruzada y patentada por el puentealtino.

Mira el gol que ilusiona a los azules:

Con este tanto, el oriundo de Puente Alto sigue en una racha positiva dentro de la Copa Sudamericana, ya que tiene cinco goles, en seis partidos que ha disputado de la otra mitad de la gloria.

Marcó a Guaraní tanto en la ida como en la vuelta, también a Independiente en ambas llaves, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo en la ida en Perú.

Por ahora, este tanto clasifica a U de Chile a la semifinal de la Copa Sudamericana. Puedes seguir el minuto a minuto en RedGol.

