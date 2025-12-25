Uno de los partidos más atractivos de la primera fase de la Copa Sudamericana lo protagonizarán dos equipos nacionales, ya que Universidad de Chile y Palestino quedaron emparejados.

Azules y árabes se medirán el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas a partido único, duelo que analizó el nuevo entrenador de los tetracolores, Cristián Muñoz.

“Vamos a jugar sin público, pero para nosotros como cuerpo técnico y como institución, es un lindo desafío. Hay que prepararnos bien, lo más importante es iniciar bien la pretemporada”, dijo el DT que sacó campeón de la B a Universidad de Concepción.

La Nona Muñoz confía en eliminar a la U

La Nona Muñoz agregó sobre el duelo copero que “enfrentar a la Universidad de Chile es un desafío súper importante“.

“Es un lindo rival, una institución grande, así que estamos preparados. Vamos a tener una forma muy clara de llevar el equipo. Independiente de que sea un club grande, confiamos mucho en lo que hacemos y vamos a ir por esa clasificación“, agregó.

Cristián Muñoz debutará como DT en un equipo de Primera. Foto: VAZQUEZ/Photosport

Por último, Cristián Muñoz indicó que “los partidos hay que jugarlos. Somos 11 versus 11 dentro de una cancha y confío mucho en lo que estamos armando y lo que vamos a hacer para poder llevarnos esa clasificación en marzo. En eso estamos muy mentalizados”.

El ganador de la serie entre Universidad de Chile y Palestino entrará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El perdedor, afuera de todo.