Mercado de fichajes: rival directo de U de Chile va con todo rumbo al fichaje de Nicolás Guerra

El delantero ya dijo adiós a la U tras una irregular campaña y se deja querer con las ofertas. Podría jugar copa internacional en elenco chileno.

Por Nelson Martinez

© ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad: Nicolás Guerra no seguirá siendo jugador de U de Chile. Tras su segundo ciclo en el club, el canterano parte para buscar nuevos aires.

Y mientras busca opciones en el extranjero, el “Kun”, como lo bautizó Ángel Hoyos, se deja querer también en Chile. Eso, porque ya despertó el interés de potente elenco nacional.

Es que el delantero que en el segundo semestre pudo agarrar camiseta de titular seduce hace rato en el mercado nacional. Ahí, literal podría saltar la pandereta para jugar en el rival directo de la U en Copa Sudamericana.

Ya iniciaron el primer contacto por Nicolás Guerra

Desde Palestino quieren quedarse con la carta de Nicolás Guerra con miras al 2026. Pese a que el jugador apunta al extranjero, los árabes ya acercaron posiciones para ficharlo.

Guerra y su título de Supercopa este año /Photosport

Guerra y su título de Supercopa este año /Photosport

“El primero en preguntar por él fue el Palestino de Cristián “La Nona” Muñoz. Cotizado por Huachipato y Audax en otros momentos”, reveló el periodista Rodrigo Arellano.

Justamente, el DT árabe tiene cercanía con los azules tras militar largas temporadas en el club donde se formó. Eso facilitaría el fichaje en caso de seducir al delantero.

Nicolás Guerra participó en 20 encuentros este 2025 con la camiseta de U de Chile. Ahí anotó tres goles y se matriculó con tres asistencias. Además de los azules, registra paso por Ñublense entre 2021 y 2022.

