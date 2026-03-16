El comienzo del ciclo de Chupete Suazo como DT de San Luis de Quillota no ha sido muy positivo. Ha tenido harta rabia, como la que pasó tras el gol literalmente con la mano que anotó Leandro Benegas en el empate de los Canarios frente a Curicó Unido.

También quedó muy disconforme con lo mostrado en la primera parte por sus pupilos ante Deportes Copiapó en ese 2-2 que firmaron en el estadio Lucio Fariña Fernández. “El primer tiempo fue demasiado bajo. Retrocedimos en lo que veníamos haciendo”, manifestó Humberto Suazo.

“Nos cerraron muy bien los espacios. Jugaron con cuatro centrales, en línea de cinco, pero cuatro eran defensores centrales y soltaban más a (Jhon) Santander. Nos faltó movilidad, tener más carácter. Ellos sabían a lo que venían”, apuntó el otrora goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Humberto Suazo quedó molesto con varios aspectos del juego sanluisino. (Andres Pina/Photosport).

Suazo añadió que “Copiapó es un equipo aguerrido, fuerte, que hace daños en balones detenidos y buscar pelotazos a (Lautaro) Palacios. Todo el partido fue casi igual”. Para el León de Atacama, el ex atacante de Audax Italiano y Coquimbo Unido resultó fundamental: anotó el primer gol del cuadro nortino.

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Chupete Suazo le deja un reto a San Luis de Quillota por seguir sin triunfos

El Chupete Suazo sabe que San Luis de Quillota debe dar un paso hacia adelante o estará condenado a pelear en la parte baja de la tabla de posiciones de la Primera B. A pesar de que el sanantonino rescató algunas cuestiones. “Ellos se cansaron”, dijo del equipo adiestrado por Héctor Almandoz.

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“Con los cambios mejoramos un poquito más y tiramos el equipo más arriba. Pudimos empatar, la bronca que da fue que el primer tiempo no fue el adecuado y no podemos ganar”, sentenció el icónico ariete que tuvo el fútbol chileno y el Monterrey de México.

Humberto Suazo confía en su trabajo y sabe que su equipo necesita dar más. (Raul Zamora/Photosport).

Un jugador de San Luis que habló tras el empate fue Fabián Pastenes, quien ha sido una sorpresiva figura del equipo. “Fue amargo, pero en el segundo tiempo fuimos otro equipo. Entramos con más gana y más guerra. Vamos a seguir trabajando, esto no termina aquí. El profesor y los compañeros me ayudan todos los días a tomar confianza”, dijo el oriundo de Miami a Soy Canario.

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Por lo pronto, Humberto Suazo debe afinar detalles para un difícil desafío junto a su equipo en la 5° fecha de la Liga de Ascenso: el 22 de marzo, los Canarios visitarán a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker a contar de las 20:30 horas.

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Revisa el compacto del empate de San Luis vs Deportes Copiapó

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Luis de Quillota y Deportes Copiapó han tenido comienzos lejos de lo imaginado en la Primera B.

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