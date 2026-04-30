Leonardo Valencia arribó este año a Deportes Concepción como la gran joya del mercado. Su llegada fue en el marco de los llamados “Lilácticos”, en un plantel que prometía en el regreso del club a Primera.

Sin embargo, nada fue lo esperado y el “10” no anduvo este torneo. Es más, perdió la titularidad en algunos partidos, en una campaña para el olvido del club colista de la Liga de Primera.

Por eso repercute más la reciente noticia de que el ex Colo Colo tendría los días contados jugando en el Biobío. Un viejo amor toca su puerta y ya iniciaron los contactos.

Así se cocina el remember del Leo Valencia

El jugador no lo pasa bien en Deportes Concepción y desde la Región Metropolitana se habla de que volvería a su equipo del año pasado: Audax Italiano. En este mercado invernal el “10” podría cambiar de club.

Valencia no ha podido despegar en el Conce/Photosport

“Leonardo Valencia podría retornar a Audax Italiano a mitad de año. El club ya estaría en negociaciones para traerlo a La Florida”, informó el medio partidario Tanoticias.

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Valencia la rompió el año pasado con los itálicos, bajo el mando de Juan José Ribera, donde clasificó a la Copa Sudamericana. Sin embargo, este año en el Conce no se le han dado las cosas y asoman vientos de cambio.

ver también La discusión de Leo Valencia y César Dutra que encendió a Deportes Concepción en el clásico vs UdeC

El Leo Valencia ha jugado 11 partidos este año vistiendo de lila en la Liga de Primera. Ahí solo anotó un tanto de penal en el 1-0 ante Coquimbo Unido, además de brindar una asistencia, lejos de su prime en Audax 2025.