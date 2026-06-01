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Copa de la Liga

Colo Colo le reza al Conce de Nano Díaz: El resultado con el que seguirá vivo en la Copa de la Liga 2026

El Cacique pone en pausa su buen andar en la Liga de Primera para ver acción en el certamen doméstico, donde necesitan de una ayuda para seguir vivos por un lugar en la semifinales.

Por Patricio Echagüe

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Ortiz necesita que el Nano Díaz le quite puntos a Coquimbo Unido.
© Gemini.Ortiz necesita que el Nano Díaz le quite puntos a Coquimbo Unido.

Colo Colo sigue con su andar arrollador en la Liga de Primera 2026. Los albos vencieron a La Serena y llegaron a 33 puntos ad portas de cerrar la primera rueda, sacándolo diez unidades a sus más cercanos perseguidores.

Sin embargo, ahora el equipo de Fernando Ortiz debe cambiar su chip para este fin de semana que se viene, ya que cerrará la fase de grupos de la Copa de la Liga, certamen donde está pendiendo de un hilo tras caer ante Coquimbo Unido en la última jornada.

Esta derrota dejó al Cacique segundo del Grupo A con diez puntos, mientras que el cuadro Pirata es líder con 11 unidades. Por lo mismo, ya no depende netamente de los albos la clasificación a las semifinales.

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Colo Colo necesita una ayuda de Deportes Concepción

Todo comenzará a definirse este viernes 5 de junio, cuando desde las 20:00 horas Deportes Concepción y Coquimbo Unido se vean las caras en el Ester Roa. Ahí, los de Hernán Caputto buscarán la clasificación ante un equipo ya eliminado.

El Popular recién saldrá a jugar el domingo (15:00 horas) ante Huachipato en el CAP, por lo que sí o sí necesita que el León de Collao de quite puntos como local a Coquimbo. Si los Lilas ganan, a los albos les bastará un empate para clasificar, ya que por diferencia de goles superará a Coquimbo al terminar los dos con 11 puntos.

Colo Colo quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga tras caer ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Colo Colo quedó al borde de la eliminación en la Copa de la Liga tras caer ante Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

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No obstante, en caso de que se produzca un empate entre Concepción y los piratas, el Popular estará obligado a vencer por cualquier marcador a Huachipato en el CAP para clasificar.

Cabe destacar que en caso de que Coquimbo logre el triunfo el viernes, el equipo de Ortiz entrará a jugar el domingo ya eliminado de la Copa de la Liga, ya que los piratas sacarán una ventaja imposible de alcanzar.

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En síntesis

  • Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 con 33 puntos bajo Fernando Ortiz.
  • Coquimbo Unido es líder del Grupo A de la Copa con 11 puntos.
  • Viernes 5 de junio a las 20:00 horas juegan Deportes Concepción y Coquimbo.
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